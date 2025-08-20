Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области

https://ria.ru/20250820/sud-2036526827.html
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг - РИА Новости. Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону продлил до 5 октября арест бывшего первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, подозреваемого в превышении должностных полномочий, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона. "Гончарову продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 15 суток, то есть по 5.10.2025 включительно", - сказал он. Гончарова задержали в конце февраля текущего года. Уголовное дело было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, данное дело связано с делом бывшего министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского. По данным областного УФСБ России, Рачаловского задержали в середине февраля по подозрению в причастности к незаконному выделению более 155 миллионов рублей господдержки сельхозпредприятиям в тяжелом финансовом состоянии. Впоследствии получатели субсидий были объявлены банкротами, а деньги похищены. По информации источника агентства, именно Гончаров, будучи первым замгубернатора области, распорядился о выделении данных средств. Свою вину, по данным адвоката, Гончаров не признает.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг - РИА Новости. Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону продлил до 5 октября арест бывшего первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, подозреваемого в превышении должностных полномочий, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.
"Гончарову продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 15 суток, то есть по 5.10.2025 включительно", - сказал он.
Гончарова задержали в конце февраля текущего года. Уголовное дело было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, данное дело связано с делом бывшего министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского.
По данным областного УФСБ России
, Рачаловского задержали в середине февраля по подозрению в причастности к незаконному выделению более 155 миллионов рублей господдержки сельхозпредприятиям в тяжелом финансовом состоянии. Впоследствии получатели субсидий были объявлены банкротами, а деньги похищены.
По информации источника агентства, именно Гончаров, будучи первым замгубернатора области, распорядился о выделении данных средств. Свою вину, по данным адвоката, Гончаров не признает.