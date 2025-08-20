Рейтинг@Mail.ru
Замглавы "Ельцин Центра" осудили за репост в соцсети - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 20.08.2025 (обновлено: 14:32 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/sud-2036504092.html
Замглавы "Ельцин Центра" осудили за репост в соцсети
Замглавы "Ельцин Центра" осудили за репост в соцсети - РИА Новости, 20.08.2025
Замглавы "Ельцин Центра" осудили за репост в соцсети
Первого заместителя исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмилу Телень, ставшую фигуранткой административного дела о дискредитации Вооруженных сил России, РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T14:13:00+03:00
2025-08-20T14:32:00+03:00
ельцин центр
происшествия
россия
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036508773_224:119:900:500_1920x0_80_0_0_8e0e8b2940011fdef9c220a9c1ab9fc3.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Первого заместителя исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмилу Телень, ставшую фигуранткой административного дела о дискредитации Вооруженных сил России, судят за репост в социальной сети, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."До рассмотрения дела по существу у меня есть ходатайство Телень... Репост "Нет войне" был сделан в феврале в 2022 году", – зачитал адвокат Телень ее ходатайство на суде.Ранее в объединенной пресс-службе судов региона сообщили агентству, что в отношении Телень поступили материалы по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России). Заседание по делу проходит в среду в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.В апреле источник в оперативных службах рассказывал РИА Новости, что у 67-летней Телень есть израильское гражданство.В начале августа пресс-секретарь "Ельцин Центра" Елена Володарская также сообщала агентству, что Телень подает в суд на Telegram-канал "УралLive" из-за опубликованной фотографии ее израильского паспорта."Ельцин Центр" – общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.
https://ria.ru/20250806/sud-2033627854.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036508773_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_65ff2fe56ef8607373247a7a9e5978be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ельцин центр, происшествия, россия, екатеринбург
Ельцин центр, Происшествия, Россия, Екатеринбург
Замглавы "Ельцин Центра" осудили за репост в соцсети

Замглавы "Ельцин Центра" Людмилу Телень будут судить за репост в соцсети

© Фото : Ельцин ЦентрЛюдмила Телень
Людмила Телень - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : Ельцин Центр
Людмила Телень. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Первого заместителя исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмилу Телень, ставшую фигуранткой административного дела о дискредитации Вооруженных сил России, судят за репост в социальной сети, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"До рассмотрения дела по существу у меня есть ходатайство Телень... Репост "Нет войне" был сделан в феврале в 2022 году", – зачитал адвокат Телень ее ходатайство на суде.
Ранее в объединенной пресс-службе судов региона сообщили агентству, что в отношении Телень поступили материалы по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России). Заседание по делу проходит в среду в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.
В апреле источник в оперативных службах рассказывал РИА Новости, что у 67-летней Телень есть израильское гражданство.
В начале августа пресс-секретарь "Ельцин Центра" Елена Володарская также сообщала агентству, что Телень подает в суд на Telegram-канал "УралLive" из-за опубликованной фотографии ее израильского паспорта.
"Ельцин Центр" – общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.
Вадим Салтыковский - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Суд подтвердил арест профессора РЭУ имени Плеханова
6 августа, 10:14
 
Ельцин центрПроисшествияРоссияЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала