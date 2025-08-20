https://ria.ru/20250820/sud-2036504092.html
Замглавы "Ельцин Центра" осудили за репост в соцсети
20.08.2025
Замглавы "Ельцин Центра" осудили за репост в соцсети
Первого заместителя исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмилу Телень, ставшую фигуранткой административного дела о дискредитации Вооруженных сил России, РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T14:13:00+03:00
2025-08-20T14:13:00+03:00
2025-08-20T14:32:00+03:00
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Первого заместителя исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмилу Телень, ставшую фигуранткой административного дела о дискредитации Вооруженных сил России, судят за репост в социальной сети, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."До рассмотрения дела по существу у меня есть ходатайство Телень... Репост "Нет войне" был сделан в феврале в 2022 году", – зачитал адвокат Телень ее ходатайство на суде.Ранее в объединенной пресс-службе судов региона сообщили агентству, что в отношении Телень поступили материалы по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России). Заседание по делу проходит в среду в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.В апреле источник в оперативных службах рассказывал РИА Новости, что у 67-летней Телень есть израильское гражданство.В начале августа пресс-секретарь "Ельцин Центра" Елена Володарская также сообщала агентству, что Телень подает в суд на Telegram-канал "УралLive" из-за опубликованной фотографии ее израильского паспорта."Ельцин Центр" – общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.
Замглавы "Ельцин Центра" осудили за репост в соцсети
Замглавы "Ельцин Центра" Людмилу Телень будут судить за репост в соцсети
