Суд изменил дату заседания по жалобе экс-главы Коми Гайзера
10:46 20.08.2025
Суд изменил дату заседания по жалобе экс-главы Коми Гайзера
Тверской областной суд изменил на 4 сентября дату заседания по жалобе на отказ районного суда заменить бывшему главе республики Коми Вячеславу Гайзеру неотбытую
РЯЗАНЬ, 20 авг - РИА Новости. Тверской областной суд изменил на 4 сентября дату заседания по жалобе на отказ районного суда заменить бывшему главе республики Коми Вячеславу Гайзеру неотбытую часть наказания в виде лишения свободы принудительными работами, следует из картотеки дел на сайте облсуда. Как указано в постановлении Бежецкого межрайонного суда Тверской области, 16 июля суд оставил без удовлетворения ходатайство Гайзера о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Суд пришел к выводу, что в целом осужденный администрацией исправительного учреждения характеризуется положительно, но его поведение за время отбывания наказания не было стабильно положительным и безупречным. Гайзер подал на решение суда жалобу, которая принята к рассмотрению и направлена в вышестоящую инстанцию. Ранее на сайте Тверского облсуда указывалось проведение заседания 2 сентября. "Судебное заседание… 04.09.2025… 09:00", - указано в карточке дела. Согласно материалам на сайте Бежецкого межрайонного суда, ранее, в декабре 2021 года и августе 2022 года, суд дважды отказывал Гайзеру в удовлетворении ходатайства о замене неотбытой части срока принудительными работами. Срок Гайзера истекает 18 сентября 2026 года, уточняется в материалах суда. Осенью 2019 года Мосгорсуд признал законным приговор Замоскворецкого суда, где прокурор просил для Гайзера 21 год колонии и штраф в 500 миллионов рублей, но бывший губернатор был оправдан по ключевому обвинению - в создании преступного сообщества. В итоге экс-глава Коми получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 миллионов рублей. Согласно обвинительному заключению, Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, считает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы. В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард рублей. Президент РФ Владимир Путин снял Гайзера с поста главы республики в конце 2015 года.
происшествия, республика коми, россия, москва, вячеслав гайзер, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), тверской областной суд, московский городской суд
Происшествия, Республика Коми, Россия, Москва, Вячеслав Гайзер, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Тверской областной суд, Московский городской суд
Суд рассмотрит жалобу экс-главы Коми на отказ заменить часть срока 4 сентября

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЭкс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 20 авг - РИА Новости. Тверской областной суд изменил на 4 сентября дату заседания по жалобе на отказ районного суда заменить бывшему главе республики Коми Вячеславу Гайзеру неотбытую часть наказания в виде лишения свободы принудительными работами, следует из картотеки дел на сайте облсуда.
Как указано в постановлении Бежецкого межрайонного суда Тверской области, 16 июля суд оставил без удовлетворения ходатайство Гайзера о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Суд пришел к выводу, что в целом осужденный администрацией исправительного учреждения характеризуется положительно, но его поведение за время отбывания наказания не было стабильно положительным и безупречным. Гайзер подал на решение суда жалобу, которая принята к рассмотрению и направлена в вышестоящую инстанцию. Ранее на сайте Тверского облсуда указывалось проведение заседания 2 сентября.
"Судебное заседание… 04.09.2025… 09:00", - указано в карточке дела.
Согласно материалам на сайте Бежецкого межрайонного суда, ранее, в декабре 2021 года и августе 2022 года, суд дважды отказывал Гайзеру в удовлетворении ходатайства о замене неотбытой части срока принудительными работами. Срок Гайзера истекает 18 сентября 2026 года, уточняется в материалах суда.
Осенью 2019 года Мосгорсуд признал законным приговор Замоскворецкого суда, где прокурор просил для Гайзера 21 год колонии и штраф в 500 миллионов рублей, но бывший губернатор был оправдан по ключевому обвинению - в создании преступного сообщества. В итоге экс-глава Коми получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 миллионов рублей.
Согласно обвинительному заключению, Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, считает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы.
В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард рублей. Президент РФ Владимир Путин снял Гайзера с поста главы республики в конце 2015 года.
