Суд изменил дату заседания по жалобе экс-главы Коми Гайзера
Суд рассмотрит жалобу экс-главы Коми на отказ заменить часть срока 4 сентября
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЭкс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 20 авг - РИА Новости. Тверской областной суд изменил на 4 сентября дату заседания по жалобе на отказ районного суда заменить бывшему главе республики Коми Вячеславу Гайзеру неотбытую часть наказания в виде лишения свободы принудительными работами, следует из картотеки дел на сайте облсуда.
Как указано в постановлении Бежецкого межрайонного суда Тверской области, 16 июля суд оставил без удовлетворения ходатайство Гайзера о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Суд пришел к выводу, что в целом осужденный администрацией исправительного учреждения характеризуется положительно, но его поведение за время отбывания наказания не было стабильно положительным и безупречным. Гайзер подал на решение суда жалобу, которая принята к рассмотрению и направлена в вышестоящую инстанцию. Ранее на сайте Тверского облсуда указывалось проведение заседания 2 сентября.
"Судебное заседание… 04.09.2025… 09:00", - указано в карточке дела.
Согласно материалам на сайте Бежецкого межрайонного суда, ранее, в декабре 2021 года и августе 2022 года, суд дважды отказывал Гайзеру в удовлетворении ходатайства о замене неотбытой части срока принудительными работами. Срок Гайзера истекает 18 сентября 2026 года, уточняется в материалах суда.
Осенью 2019 года Мосгорсуд признал законным приговор Замоскворецкого суда, где прокурор просил для Гайзера 21 год колонии и штраф в 500 миллионов рублей, но бывший губернатор был оправдан по ключевому обвинению - в создании преступного сообщества. В итоге экс-глава Коми получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 миллионов рублей.
Согласно обвинительному заключению, Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, считает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы.
В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард рублей. Президент РФ Владимир Путин снял Гайзера с поста главы республики в конце 2015 года.