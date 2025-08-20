https://ria.ru/20250820/sud-2036435867.html

Московский ресторан отсудил 200 тысяч рублей за негативный отзыв критика

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску ресторана взыскал с ресторанного критика 200 тысяч рублей за негативный отзыв, где тот уделил внимание не только блюдам в ресторане, но и вопросам внутренней кухни – сообщил, в частности, о задержках зарплаты сотрудникам заведения, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Признать недействительными и порочащими деловую репутацию… сведения о задержках выплаты зарплаты сотрудникам", - говорится в резолютивной части решения. Суд взыскал с критика в пользу ресторана компенсацию судебных расходов и услуг представителя истца, а также расходы на госпошлину. Общая сумма составила 200 тысяч рублей. Спорная рецензия была опубликована в сентябре прошлого года. В ней автор раскритиковал интерьер, меню, вкус и вид блюд, а также обслуживание. В частности, он написал, что за соседним столом сидела управляющая рестораном, которая проводила собеседования с новыми сотрудниками, "разборки и разъяснения по поводу задержек зарплаты", именно этот комментарий и стал поводом для иска. Согласно копии иска, которую критик выложил в своем Telegram-канале, руководство ресторана сочло, что фраза про задержки зарплаты не соответствует действительности, носит порочащий характер и наносит ущерб деловой репутации. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск. Решение вступит в силу через месяц, если на него не будет подана апелляционная жалоба.

