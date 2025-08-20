https://ria.ru/20250820/sud-2036432897.html
В Москве мужчину арестовали по статье о госизмене
В Москве мужчину арестовали по статье о госизмене - РИА Новости, 20.08.2025
В Москве мужчину арестовали по статье о госизмене
2025-08-20
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал гражданина по фамилии Парамонов по делу о госизмене, сообщается в картотеке инстанции. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Парамонова Д.В. Статья 275 УК РФ", - сказано в карточке уголовного дела. Личность фигуранта и суть уголовного дела не сообщаются из-за грифа секретности. По статье 275 УК РФ (государственная измена) грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
В Москве мужчину арестовали по статье о госизмене
