Суд запретил распространять книгу "Украинская государственность Кубани"

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Суд в Москве запретил распространять книгу "Украинская государственность Кубани", входящую в украинский националистический цикл "Библиотечка молодого националиста", так как она создает угрозу подрыва основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности РФ, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Суд в Москве в конце июля признал книгу "Українська державність Кубані / Бібліотечка молодого націоналіста ч. 17. Київ, 2000", экземпляры которой были размещены на двух сайтах, запрещенной к распространению, заключается в материалах. В них указано, что книгу выявили в сети, Преображенский межрайонный прокурор города Москвы обратился в суд с иском о признании информации запрещённой к распространению. Материал, как посчитали в прокуратуре, содержит тезисы о якобы "украинском происхождении Кубани", а с лингвистической точки зрения в нем "содержатся высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц: представители российской (в том числе советской) государственной власти". Суд, изучив иск, пришел к выводу о недопустимости нахождения книги в свободном доступе в сети, так как оно создает угрозу подрыва основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности РФ, а также может способствовать совершению противоправных действий экстремистского и террористического характера, сообщается в материалах. Подрыв основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности РФ, экстремизм и терроризм, согласно российскому законодательству, представляют собой перечень особо тяжких преступлений, за которые предусмотрена уголовная ответственность, в том числе, в виде длительных сроков лишения свободы.

