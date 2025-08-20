Верховный суд разрешил посуточную аренду домов

Рейтинг@Mail.ru
05:33 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ разрешил сдавать дома в аренду посуточно, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам, которое изучило РИА Новости. Суд рассмотрел дело жителя горнолыжного курорта Шерегеш, который построил на участке жилой дом, а также комплекс с бассейном, сауной и хамамом. Сам земельный участок относится к категории "туристическое обслуживание, общественное использование объектов капитального строительства, отдых (рекреация)". Однако прокуратура выяснила, что дом сдается и используется в качестве гостиницы. Поскольку к отелям законодательство предъявляет более строгие требования, чем к жилым домам, прокурор обратился в суд в защиту неопределенного круга лиц с просьбой запретить сдавать дом в краткосрочную аренду. Суды трех инстанций согласились и ним, но Верховный суд РФ встал на сторону владельца дома. Суд указал, что законодательство допускает извлечение дохода от сдачи в аренду собственных жилых помещений без оговорок о ее сроках. "Поскольку по договору краткосрочного найма жилого помещения оно предоставляется для проживания в нем, предоставление его гражданам в пользование на срок не является оказанием гостиничных услуг и не противоречит существу законодательного регулирования найма жилых помещений", - сказано в определении.
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ разрешил сдавать дома в аренду посуточно, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам, которое изучило РИА Новости.
Суд рассмотрел дело жителя горнолыжного курорта Шерегеш, который построил на участке жилой дом, а также комплекс с бассейном, сауной и хамамом. Сам земельный участок относится к категории "туристическое обслуживание, общественное использование объектов капитального строительства, отдых (рекреация)". Однако прокуратура выяснила, что дом сдается и используется в качестве гостиницы. Поскольку к отелям законодательство предъявляет более строгие требования, чем к жилым домам, прокурор обратился в суд в защиту неопределенного круга лиц с просьбой запретить сдавать дом в краткосрочную аренду. Суды трех инстанций согласились и ним, но Верховный суд РФ встал на сторону владельца дома.
Суд указал, что законодательство допускает извлечение дохода от сдачи в аренду собственных жилых помещений без оговорок о ее сроках.
"Поскольку по договору краткосрочного найма жилого помещения оно предоставляется для проживания в нем, предоставление его гражданам в пользование на срок не является оказанием гостиничных услуг и не противоречит существу законодательного регулирования найма жилых помещений", - сказано в определении.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Верховный суд запретил навязывать заемщикам определенную страховую компанию
5 августа, 02:54
 
