Рейтинг@Mail.ru
Суд Колумбии освободил экс-президента Урибе из-под ареста - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:36 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/sud-2036416272.html
Суд Колумбии освободил экс-президента Урибе из-под ареста
Суд Колумбии освободил экс-президента Урибе из-под ареста - РИА Новости, 20.08.2025
Суд Колумбии освободил экс-президента Урибе из-под ареста
Уголовная палата Высшего суда Боготы постановила немедленно освободить бывшего президента Колумбии Альваро Урибе Велеса, отменив решение о его домашнем аресте. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T02:36:00+03:00
2025-08-20T02:36:00+03:00
в мире
богота
колумбия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034741224_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7580e519cabe719cea2890b2f7c015b5.jpg
МЕХИКО, 20 авг - РИА Новости. Уголовная палата Высшего суда Боготы постановила немедленно освободить бывшего президента Колумбии Альваро Урибе Велеса, отменив решение о его домашнем аресте. "Распорядиться, чтобы указанный суд незамедлительно выдал ордер на освобождение в пользу заявителя", - говорится в тексте судебного решения, копию которого опубликовала в своем блоге радиостанция Caracol. Суд признал утратившим силу пункт приговора суда первой инстанции, который предусматривал немедленное заключение экс-президента Альваро Урибе под стражу, и обязал нижестоящую инстанцию выдать ордер на его освобождение. Уточняется, что мера действует до окончательного рассмотрения апелляции, поданной защитой. В начале августа суд в Боготе приговорил экс-президента к 12 годам домашнего ареста, крупному штрафу и запрету занимать государственные должности более восьми лет за подкуп свидетелей и процессуальное мошенничество. Сам Урибе ранее заявил, что продолжит политическую деятельность и намерен бороться с "неокоммунизмом" в стране. Он занимал пост президента Колумбии с 2002 по 2010 год и остается одной из самых влиятельных политических фигур страны, являясь основателем правоконсервативной партии "Демократический центр".
https://ria.ru/20250729/kolumbiya-2032047527.html
https://ria.ru/20250313/zaderzhanie-2004888288.html
богота
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034741224_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_fba12013cade18accbbda70ec246845c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, богота, колумбия
В мире, Богота, Колумбия
Суд Колумбии освободил экс-президента Урибе из-под ареста

Высший суд Боготы отменил решение о домашнем аресте экс-президента Урибе

© AP Photo / Fernando VergaraФлаг Колумбии
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Fernando Vergara
Флаг Колумбии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 20 авг - РИА Новости. Уголовная палата Высшего суда Боготы постановила немедленно освободить бывшего президента Колумбии Альваро Урибе Велеса, отменив решение о его домашнем аресте.
"Распорядиться, чтобы указанный суд незамедлительно выдал ордер на освобождение в пользу заявителя", - говорится в тексте судебного решения, копию которого опубликовала в своем блоге радиостанция Caracol.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Колумбийский суд признал экс-президента виновным в подкупе свидетеля
29 июля, 00:35
Суд признал утратившим силу пункт приговора суда первой инстанции, который предусматривал немедленное заключение экс-президента Альваро Урибе под стражу, и обязал нижестоящую инстанцию выдать ордер на его освобождение. Уточняется, что мера действует до окончательного рассмотрения апелляции, поданной защитой.
В начале августа суд в Боготе приговорил экс-президента к 12 годам домашнего ареста, крупному штрафу и запрету занимать государственные должности более восьми лет за подкуп свидетелей и процессуальное мошенничество.
Сам Урибе ранее заявил, что продолжит политическую деятельность и намерен бороться с "неокоммунизмом" в стране. Он занимал пост президента Колумбии с 2002 по 2010 год и остается одной из самых влиятельных политических фигур страны, являясь основателем правоконсервативной партии "Демократический центр".
Бывший президент Колумбии Андрес Пастрана - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Бывшего президента Колумбии задержали в аэропорту Луанды
13 марта, 23:41
 
В миреБоготаКолумбия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала