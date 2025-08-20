https://ria.ru/20250820/sud-2036416272.html
Суд Колумбии освободил экс-президента Урибе из-под ареста
Суд Колумбии освободил экс-президента Урибе из-под ареста
Уголовная палата Высшего суда Боготы постановила немедленно освободить бывшего президента Колумбии Альваро Урибе Велеса, отменив решение о его домашнем аресте. РИА Новости, 20.08.2025
МЕХИКО, 20 авг - РИА Новости. Уголовная палата Высшего суда Боготы постановила немедленно освободить бывшего президента Колумбии Альваро Урибе Велеса, отменив решение о его домашнем аресте. "Распорядиться, чтобы указанный суд незамедлительно выдал ордер на освобождение в пользу заявителя", - говорится в тексте судебного решения, копию которого опубликовала в своем блоге радиостанция Caracol. Суд признал утратившим силу пункт приговора суда первой инстанции, который предусматривал немедленное заключение экс-президента Альваро Урибе под стражу, и обязал нижестоящую инстанцию выдать ордер на его освобождение. Уточняется, что мера действует до окончательного рассмотрения апелляции, поданной защитой. В начале августа суд в Боготе приговорил экс-президента к 12 годам домашнего ареста, крупному штрафу и запрету занимать государственные должности более восьми лет за подкуп свидетелей и процессуальное мошенничество. Сам Урибе ранее заявил, что продолжит политическую деятельность и намерен бороться с "неокоммунизмом" в стране. Он занимал пост президента Колумбии с 2002 по 2010 год и остается одной из самых влиятельных политических фигур страны, являясь основателем правоконсервативной партии "Демократический центр".
