Президент Финляндии сделал неожиданное сравнение США с Украиной - РИА Новости, 20.08.2025
19:29 20.08.2025
Президент Финляндии сделал неожиданное сравнение США с Украиной
Президент Финляндии Александр Стубб в разговоре с NBC News провел аналогию между потерянными территориями Украины и штатами в США. РИА Новости, 20.08.2025
в мире
финляндия
украина
сша
мария захарова
дональд трамп
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в разговоре с NBC News провел аналогию между потерянными территориями Украины и штатами в США."Мне кажется, для американской аудитории лучший способ это объяснить – представить, что Россия сейчас требует у Украины такую часть территории, как если бы вы отдали Флориду, Джорджию, Южную Каролину, Северную Каролину, даже Вирджинию, а затем приблизились к Мэриленду", — пояснил политик.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее во вторник осудила заявление президента Финляндии Александра Стубба, в котором он сравнил возможное урегулирование украинского конфликта с Московским перемирием, подписанным в 1944 году между СССР и Финляндией. Заявление Стубба прозвучало в понедельник на встрече президента США Дональда Трампа с лидерами европейских стран, Захарова назвала реплику финского президента "адом".
в мире, финляндия, украина, сша, мария захарова, дональд трамп
В мире, Финляндия, Украина, США, Мария Захарова, Дональд Трамп
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Финляндии Александр Стубб
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в разговоре с NBC News провел аналогию между потерянными территориями Украины и штатами в США.
"Мне кажется, для американской аудитории лучший способ это объяснить – представить, что Россия сейчас требует у Украины такую часть территории, как если бы вы отдали Флориду, Джорджию, Южную Каролину, Северную Каролину, даже Вирджинию, а затем приблизились к Мэриленду", — пояснил политик.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее во вторник осудила заявление президента Финляндии Александра Стубба, в котором он сравнил возможное урегулирование украинского конфликта с Московским перемирием, подписанным в 1944 году между СССР и Финляндией. Заявление Стубба прозвучало в понедельник на встрече президента США Дональда Трампа с лидерами европейских стран, Захарова назвала реплику финского президента "адом".
