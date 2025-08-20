https://ria.ru/20250820/stubb-2036588198.html

Президент Финляндии сделал неожиданное сравнение США с Украиной

Президент Финляндии сделал неожиданное сравнение США с Украиной - РИА Новости, 20.08.2025

Президент Финляндии сделал неожиданное сравнение США с Украиной

Президент Финляндии Александр Стубб в разговоре с NBC News провел аналогию между потерянными территориями Украины и штатами в США. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T19:29:00+03:00

2025-08-20T19:29:00+03:00

2025-08-20T19:29:00+03:00

в мире

финляндия

украина

сша

мария захарова

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008626041_0:55:3116:1808_1920x0_80_0_0_5950d9665d2b9e8e73c70c181d3b0fb0.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в разговоре с NBC News провел аналогию между потерянными территориями Украины и штатами в США."Мне кажется, для американской аудитории лучший способ это объяснить – представить, что Россия сейчас требует у Украины такую часть территории, как если бы вы отдали Флориду, Джорджию, Южную Каролину, Северную Каролину, даже Вирджинию, а затем приблизились к Мэриленду", — пояснил политик.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее во вторник осудила заявление президента Финляндии Александра Стубба, в котором он сравнил возможное урегулирование украинского конфликта с Московским перемирием, подписанным в 1944 году между СССР и Финляндией. Заявление Стубба прозвучало в понедельник на встрече президента США Дональда Трампа с лидерами европейских стран, Захарова назвала реплику финского президента "адом".

https://ria.ru/20250819/stubb-2036198047.html

финляндия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия, украина, сша, мария захарова, дональд трамп