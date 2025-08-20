Стали известны страны, направлявшие помощь Украине
Mash: более 40 стран направляли оружие и боеприпасы Украине с начала СВО
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Более 40 стран с начала специальной военной операции направляли оружие и боеприпасы Украине, среди них Израиль и Грузия, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на базу данных Генштаба ВСУ, которая была взломана российскими хакерами.
"Это весь Евросоюз + Албания, Исландия, Македония, Черногория, Норвегия... США, Австралия, Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Грузия, Турция и Израиль", - говорится в публикации Mash.
Также в материале говорится, что в отправке оружия и боеприпасов участвовала самопровозглашенная республика Косово.
Самым крупным спонсором для Украины, по данным Mash, являются США.
"С 2022 года они выделили ВСУ около 360 танков, 630 БТР и БМП и сотни тысяч единиц дальнобойных артиллерийских боеприпасов", - говорится в материале.
Кроме того, как пишет Mash, хакеры получили доступ к логистической системе НАТО с информацией о количестве техники и боеприпасов в ВСУ и их распределением по подразделениям.
Российская хакерская группировка KillNet ранее подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных Генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных. Как рассказал РИА Новости представитель KillNet, взлом был осуществлен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.