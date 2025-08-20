https://ria.ru/20250820/strany-2036533436.html

Стали известны страны, направлявшие помощь Украине

Стали известны страны, направлявшие помощь Украине - РИА Новости, 20.08.2025

Стали известны страны, направлявшие помощь Украине

Более 40 стран с начала специальной военной операции направляли оружие и боеприпасы Украине, среди них Израиль и Грузия, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Более 40 стран с начала специальной военной операции направляли оружие и боеприпасы Украине, среди них Израиль и Грузия, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на базу данных Генштаба ВСУ, которая была взломана российскими хакерами. "Это весь Евросоюз + Албания, Исландия, Македония, Черногория, Норвегия... США, Австралия, Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Грузия, Турция и Израиль", - говорится в публикации Mash. Также в материале говорится, что в отправке оружия и боеприпасов участвовала самопровозглашенная республика Косово. Самым крупным спонсором для Украины, по данным Mash, являются США. "С 2022 года они выделили ВСУ около 360 танков, 630 БТР и БМП и сотни тысяч единиц дальнобойных артиллерийских боеприпасов", - говорится в материале. На втором месте - Германия, направившая Киеву около 100 боевых танков Leopard 1A5 с боеприпасами, 18 танков Leopard 2, а также несколько бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) Bergepanzer. Кроме того, как пишет Mash, хакеры получили доступ к логистической системе НАТО с информацией о количестве техники и боеприпасов в ВСУ и их распределением по подразделениям. Российская хакерская группировка KillNet ранее подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных Генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных. Как рассказал РИА Новости представитель KillNet, взлом был осуществлен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

