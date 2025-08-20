https://ria.ru/20250820/strana-2036583950.html

Президент будет утверждать состав набсовета АНО РСВ

Президент будет утверждать состав набсовета АНО РСВ - РИА Новости, 20.08.2025

Президент будет утверждать состав набсовета АНО РСВ

Президент России Владимир Путин своим указом установил, что глава государства будет утверждать состав набсовета АНО "Россия - страна возможностей" и станет его... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T18:18:00+03:00

2025-08-20T18:18:00+03:00

2025-08-20T19:01:00+03:00

россия

владимир путин

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815121410_0:160:3078:1891_1920x0_80_0_0_64527efb11aff2d61246279a6c80e37a.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом установил, что глава государства будет утверждать состав набсовета АНО "Россия - страна возможностей" и станет его председателем, документ опубликован на официальном портале правовых актов. "Установить, что… председателем наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" является президент РФ; состав наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" утверждает президент РФ", - следует из указа президента "О некоторых вопросах деятельности автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". Кроме того, глава государства рекомендовал АНО "Россия - страна возможностей" привести свой устав в соответствие с указом, в том числе предусмотрев формирование состава наблюдательного совета без ограничения срока полномочий его членов. Помимо этого, Путин своим указом установил, что гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" будет назначаться администрацией президента РФ.

https://ria.ru/20250527/putin-2019338510.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")