Президент будет утверждать состав набсовета АНО РСВ
18:18 20.08.2025 (обновлено: 19:01 20.08.2025)
Президент будет утверждать состав набсовета АНО РСВ
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом установил, что глава государства будет утверждать состав набсовета АНО "Россия - страна возможностей" и станет его председателем, документ опубликован на официальном портале правовых актов. "Установить, что… председателем наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" является президент РФ; состав наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" утверждает президент РФ", - следует из указа президента "О некоторых вопросах деятельности автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". Кроме того, глава государства рекомендовал АНО "Россия - страна возможностей" привести свой устав в соответствие с указом, в том числе предусмотрев формирование состава наблюдательного совета без ограничения срока полномочий его членов. Помимо этого, Путин своим указом установил, что гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" будет назначаться администрацией президента РФ.
россия, владимир путин, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
Россия, Владимир Путин, АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")
Президент будет утверждать состав набсовета АНО РСВ

Путин подписал указ об утверждении президентом состава набсовета АНО РСВ

Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров
Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом установил, что глава государства будет утверждать состав набсовета АНО "Россия - страна возможностей" и станет его председателем, документ опубликован на официальном портале правовых актов.
"Установить, что… председателем наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" является президент РФ; состав наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" утверждает президент РФ", - следует из указа президента "О некоторых вопросах деятельности автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".
Кроме того, глава государства рекомендовал АНО "Россия - страна возможностей" привести свой устав в соответствие с указом, в том числе предусмотрев формирование состава наблюдательного совета без ограничения срока полномочий его членов.
Помимо этого, Путин своим указом установил, что гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" будет назначаться администрацией президента РФ.
Путин оценил работу платформы "Россия — страна возможностей"
Путин оценил работу платформы "Россия — страна возможностей"
27 мая, 14:41
 
Россия Владимир Путин АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")
 
 
