Президент будет утверждать состав набсовета АНО РСВ
Президент будет утверждать состав набсовета АНО РСВ - РИА Новости, 20.08.2025
Президент будет утверждать состав набсовета АНО РСВ
Президент России Владимир Путин своим указом установил, что глава государства будет утверждать состав набсовета АНО "Россия - страна возможностей" и станет его... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T18:18:00+03:00
2025-08-20T18:18:00+03:00
2025-08-20T19:01:00+03:00
россия
владимир путин
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815121410_0:160:3078:1891_1920x0_80_0_0_64527efb11aff2d61246279a6c80e37a.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом установил, что глава государства будет утверждать состав набсовета АНО "Россия - страна возможностей" и станет его председателем, документ опубликован на официальном портале правовых актов. "Установить, что… председателем наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" является президент РФ; состав наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" утверждает президент РФ", - следует из указа президента "О некоторых вопросах деятельности автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". Кроме того, глава государства рекомендовал АНО "Россия - страна возможностей" привести свой устав в соответствие с указом, в том числе предусмотрев формирование состава наблюдательного совета без ограничения срока полномочий его членов. Помимо этого, Путин своим указом установил, что гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" будет назначаться администрацией президента РФ.
россия
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815121410_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d7fa28ce888cef4c1ea5f0691da7b5cc.jpg
