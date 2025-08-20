США хотят покрасить стену на границе с Мексикой в черный
Стену на границе США с Мексикой покрасят в черный цвет для борьбы с нелегалами
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Власти США собираются покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы она раскалялась на солнце и тем самым пресекала попытки нелегальных мигрантов перелезть через нее, заявила американский министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.
"Если вы посмотрите на это сооружение (стену - ред.), стоящее за мной, (вы увидите - ред.), что оно высокое, из-за чего на него очень сложно залезть, почти что невозможно. Оно также уходит глубоко под землю, из-за чего под него очень сложно, если не невозможно, сделать подкоп. И сегодня мы также покрасим его в черный цвет. Если говорить более конкретно, это (делается - ред.) по требованию президента (США Дональда Трампа - ред.), который понимает, что, когда при высоких температурах объект покрашен в черный, он еще сильнее раскаляется, из-за чего на него будет еще труднее залезть", - заявила Ноэм на пресс-конференции, фрагмент которой опубликовал телеканал ABC в соцсети X*.
Министр отметила, что цель покраски - отбить у людей желание попытаться проникнуть в США незаконным путем.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
