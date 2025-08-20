Рейтинг@Mail.ru
США хотят покрасить стену на границе с Мексикой в черный - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 20.08.2025 (обновлено: 11:46 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/stena-2036466522.html
США хотят покрасить стену на границе с Мексикой в черный
США хотят покрасить стену на границе с Мексикой в черный - РИА Новости, 20.08.2025
США хотят покрасить стену на границе с Мексикой в черный
Власти США собираются покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы она раскалялась на солнце и тем самым пресекала попытки нелегальных мигрантов... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T11:27:00+03:00
2025-08-20T11:46:00+03:00
в мире
сша
мексика
дональд трамп
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036470476_0:466:2811:2047_1920x0_80_0_0_072db5ae0d9b9a521766d87cb180f527.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Власти США собираются покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы она раскалялась на солнце и тем самым пресекала попытки нелегальных мигрантов перелезть через нее, заявила американский министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. "Если вы посмотрите на это сооружение (стену - ред.), стоящее за мной, (вы увидите - ред.), что оно высокое, из-за чего на него очень сложно залезть, почти что невозможно. Оно также уходит глубоко под землю, из-за чего под него очень сложно, если не невозможно, сделать подкоп. И сегодня мы также покрасим его в черный цвет. Если говорить более конкретно, это (делается - ред.) по требованию президента (США Дональда Трампа - ред.), который понимает, что, когда при высоких температурах объект покрашен в черный, он еще сильнее раскаляется, из-за чего на него будет еще труднее залезть", - заявила Ноэм на пресс-конференции, фрагмент которой опубликовал телеканал ABC в соцсети X*. Министр отметила, что цель покраски - отбить у людей желание попытаться проникнуть в США незаконным путем. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
https://ria.ru/20250819/levitt-2036393348.html
https://ria.ru/20250808/udar-2034203329.html
сша
мексика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036470476_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_12f4cabb72adad884125a2aad85e18b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, мексика, дональд трамп, россия
В мире, США, Мексика, Дональд Трамп, Россия
США хотят покрасить стену на границе с Мексикой в черный

Стену на границе США с Мексикой покрасят в черный цвет для борьбы с нелегалами

© Sputnik / Илона Овакимян | Перейти в медиабанкПограничная стена с США в мексиканской Тихуане
Пограничная стена с США в мексиканской Тихуане - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Sputnik / Илона Овакимян
Перейти в медиабанк
Пограничная стена с США в мексиканской Тихуане. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Власти США собираются покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы она раскалялась на солнце и тем самым пресекала попытки нелегальных мигрантов перелезть через нее, заявила американский министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.
"Если вы посмотрите на это сооружение (стену - ред.), стоящее за мной, (вы увидите - ред.), что оно высокое, из-за чего на него очень сложно залезть, почти что невозможно. Оно также уходит глубоко под землю, из-за чего под него очень сложно, если не невозможно, сделать подкоп. И сегодня мы также покрасим его в черный цвет. Если говорить более конкретно, это (делается - ред.) по требованию президента (США Дональда Трампа - ред.), который понимает, что, когда при высоких температурах объект покрашен в черный, он еще сильнее раскаляется, из-за чего на него будет еще труднее залезть", - заявила Ноэм на пресс-конференции, фрагмент которой опубликовал телеканал ABC в соцсети X*.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Белый дом не исключил отправку военных в Венесуэлу для борьбы с наркотиками
Вчера, 21:10
Министр отметила, что цель покраски - отбить у людей желание попытаться проникнуть в США незаконным путем.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
NYT: Трамп поручил готовиться к ударам по наркокартелям в Латинской Америке
8 августа, 17:14
 
В миреСШАМексикаДональд ТрампРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала