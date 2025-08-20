https://ria.ru/20250820/stena-2036466522.html

США хотят покрасить стену на границе с Мексикой в черный

США хотят покрасить стену на границе с Мексикой в черный - РИА Новости, 20.08.2025

США хотят покрасить стену на границе с Мексикой в черный

Власти США собираются покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы она раскалялась на солнце и тем самым пресекала попытки нелегальных мигрантов... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T11:27:00+03:00

2025-08-20T11:27:00+03:00

2025-08-20T11:46:00+03:00

в мире

сша

мексика

дональд трамп

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036470476_0:466:2811:2047_1920x0_80_0_0_072db5ae0d9b9a521766d87cb180f527.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Власти США собираются покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы она раскалялась на солнце и тем самым пресекала попытки нелегальных мигрантов перелезть через нее, заявила американский министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. "Если вы посмотрите на это сооружение (стену - ред.), стоящее за мной, (вы увидите - ред.), что оно высокое, из-за чего на него очень сложно залезть, почти что невозможно. Оно также уходит глубоко под землю, из-за чего под него очень сложно, если не невозможно, сделать подкоп. И сегодня мы также покрасим его в черный цвет. Если говорить более конкретно, это (делается - ред.) по требованию президента (США Дональда Трампа - ред.), который понимает, что, когда при высоких температурах объект покрашен в черный, он еще сильнее раскаляется, из-за чего на него будет еще труднее залезть", - заявила Ноэм на пресс-конференции, фрагмент которой опубликовал телеканал ABC в соцсети X*. Министр отметила, что цель покраски - отбить у людей желание попытаться проникнуть в США незаконным путем. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России

https://ria.ru/20250819/levitt-2036393348.html

https://ria.ru/20250808/udar-2034203329.html

сша

мексика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, мексика, дональд трамп, россия