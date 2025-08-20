https://ria.ru/20250820/ssha-2036614303.html

СМИ узнали, во сколько США обойдется размещение военных в Вашингтоне

СМИ узнали, во сколько США обойдется размещение военных в Вашингтоне - РИА Новости, 20.08.2025

СМИ узнали, во сколько США обойдется размещение военных в Вашингтоне

Размещение военных в Вашингтоне (округ Колумбия) для борьбы с преступностью может обойтись администрации президента США Дональда Трампа в один миллион долларов... РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Размещение военных в Вашингтоне (округ Колумбия) для борьбы с преступностью может обойтись администрации президента США Дональда Трампа в один миллион долларов в день, сообщает портал Intercept со ссылкой на аналитический отчет. Как пишет издание, в общей сложности в ближайшее время в американской столице будет размещено примерно 2,1 тысячи военнослужащих. "Intercept попросил Ханну Хоумстед из негосударственной исследовательской группы National Priorities Project оценить возможные издержки этой операции. Согласно выводам ее анализа, стоимость размещения войск в Вашингтоне, о котором распорядился Трамп, может превысить сумму один миллион долларов в день в случае размещения примерно 2,1 тысячи служащих нацгвардии в округе Колумбия", - сообщает издание. Как отмечается, возможная стоимость этой инициативы может составить сотни миллионов долларов при бессрочном размещении. Согласно порталу, Хоумстед основывала свои расчеты на недавних случаях развертывания нацгвардии и открытых данных о стоимости и масштабах такого размещения, но отметила, что гостайна не позволяет учесть все переменные. В Пентагоне изданию заявили, что не знают, сколько будет стоить эта операция. Ранее Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет во вторник заявил, что силы нацгвардии будут прибывать в столицу в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп. Корреспондент РИА Новости ранее передавал, что в ответ на меры президента жители Вашингтона регулярно выходят на стихийные протесты.

