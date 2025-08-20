Причастных к отчету о выборах в США в 2016 году лишили доступа к гостайне

https://ria.ru/20250820/ssha-2036517724.html

2025-08-20T14:57:00+03:00

2025-08-20T14:57:00+03:00

2025-08-20T15:19:00+03:00

в мире

россия

сша

дональд трамп

тулси габбард

барак обама

фбр

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Чиновников, причастных к составлению впоследствии разоблаченного отчета о якобы вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года, лишили доступа к секретным данным в США, сообщает газета New York Post со ссылкой на аппарат главы нацразведки США Тулси Габбард. "Габбард объявила о лишении доступа к секретным данным 37 действующих и бывших чиновников…, включая нескольких, кто был замешан в противоречивой заказанной Бараком Обамой оценке российского влияния на выборы 2016 года", - пишет издание. Отмечается, что среди этих людей – бывший главный заместитель директора нацразведки Стефани О'Салливан, а также Вин Нгуен, бывший помощник экс-директора нацразведки Джеймса Клеппера. Ранее Габбард заявляла, что власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы на выборах 2016 года, где победил Дональд Трамп. Габбард добавила, что США вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Ранее Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года. В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования. Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено". Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

россия

сша

