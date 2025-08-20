https://ria.ru/20250820/ssha-2036418053.html
США продают Европе оружие для Украины с наценкой, заявил Бессент
Соединенные Штаты продают европейским странам оружие для Киева с наценкой в 10%, заявил министр финансов США Скотт Бессент. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T03:14:00+03:00
2025-08-20T03:14:00+03:00
2025-08-20T04:43:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030686158_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23850282441e45650b88bbaaa51e046.jpg
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты продают европейским странам оружие для Киева с наценкой в 10%, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Ранее газета Financial Times сообщила, что Украина пообещает купить американское оружие на сумму в 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США. "Мы продаём оружие европейцам, которые затем перепродают его украинцам, а президент Трамп закладывает наценку в 10% на это оружие", - сказал Бессент в интервью Fox News. В понедельник Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
