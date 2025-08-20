Рейтинг@Mail.ru
США продают Европе оружие для Украины с наценкой, заявил Бессент
03:14 20.08.2025 (обновлено: 04:43 20.08.2025)
США продают Европе оружие для Украины с наценкой, заявил Бессент
США продают Европе оружие для Украины с наценкой, заявил Бессент - РИА Новости, 20.08.2025
США продают Европе оружие для Украины с наценкой, заявил Бессент
Соединенные Штаты продают европейским странам оружие для Киева с наценкой в 10%, заявил министр финансов США Скотт Бессент. РИА Новости, 20.08.2025
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты продают европейским странам оружие для Киева с наценкой в 10%, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Ранее газета Financial Times сообщила, что Украина пообещает купить американское оружие на сумму в 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США. "Мы продаём оружие европейцам, которые затем перепродают его украинцам, а президент Трамп закладывает наценку в 10% на это оружие", - сказал Бессент в интервью Fox News. В понедельник Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
США продают Европе оружие для Украины с наценкой, заявил Бессент

США продают оружие Европе для перепродажи Киеву с наценкой в 10%

© Getty Images / Pete MarovichСкотт Бессент
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Getty Images / Pete Marovich
Скотт Бессент. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты продают европейским странам оружие для Киева с наценкой в 10%, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Украина пообещает купить американское оружие на сумму в 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США.
"Мы продаём оружие европейцам, которые затем перепродают его украинцам, а президент Трамп закладывает наценку в 10% на это оружие", - сказал Бессент в интервью Fox News.
В понедельник Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Макрон заявил, что в Белом доме не обсуждали покупку Украиной оружия
Вчера, 04:31
 
