В США назвали ключевые факторы для решения конфликта на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:26 20.08.2025
В США назвали ключевые факторы для решения конфликта на Украине
специальная военная операция на украине
в мире
россия
красноармейск
донецкая народная республика
денис пушилин
министерство обороны сша
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Военные достижения России и растущая поддержка среди украинцев идеи дипломатического урегулирования ускоряют поиск решения конфликта, заявил РИА Новости американский журналист, основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь. "Два ключевых фактора сейчас работают в пользу (президента США Дональда) Трампа. Военный фактор - Россия побеждает… и, кроме того, большинство украинцев, согласно всем опросам, которые я видел, хотели бы дипломатического решения, но (Владимир) Зеленский гонит их на бойню. Так что это работает в пользу какого-то решения", - отметил он. Блюменталь отдельно подчеркнул значение продвижения российских войск в районе Красноармейска (украинское название - Покровск), назвав его "значимой и решающей победой". В воскресенье глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные улучшили позиции вблизи населенных пунктов Роденское и Белецкое на красноармейском направлении в ДНР. На прошлой неделе американские СМИ со ссылкой на Пентагон писали, что украинские войска в Красноармейска находятся под угрозой окружения.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Военные достижения России и растущая поддержка среди украинцев идеи дипломатического урегулирования ускоряют поиск решения конфликта, заявил РИА Новости американский журналист, основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь.
"Два ключевых фактора сейчас работают в пользу (президента США Дональда) Трампа. Военный фактор - Россия побеждает… и, кроме того, большинство украинцев, согласно всем опросам, которые я видел, хотели бы дипломатического решения, но (Владимир) Зеленский гонит их на бойню. Так что это работает в пользу какого-то решения", - отметил он.
Блюменталь отдельно подчеркнул значение продвижения российских войск в районе Красноармейска (украинское название - Покровск), назвав его "значимой и решающей победой".
В воскресенье глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные улучшили позиции вблизи населенных пунктов Роденское и Белецкое на красноармейском направлении в ДНР. На прошлой неделе американские СМИ со ссылкой на Пентагон писали, что украинские войска в Красноармейска находятся под угрозой окружения.
Российский военный в зоне СВО
Пушилин: ВСУ несут серьезные потери возле Красноармейска и Дзержинска
9 июня, 10:06
 
