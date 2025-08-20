https://ria.ru/20250820/ssha-2036412378.html
В США назвали ключевые факторы для решения конфликта на Украине
В США назвали ключевые факторы для решения конфликта на Украине
2025-08-20T01:26:00+03:00
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Военные достижения России и растущая поддержка среди украинцев идеи дипломатического урегулирования ускоряют поиск решения конфликта, заявил РИА Новости американский журналист, основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь. "Два ключевых фактора сейчас работают в пользу (президента США Дональда) Трампа. Военный фактор - Россия побеждает… и, кроме того, большинство украинцев, согласно всем опросам, которые я видел, хотели бы дипломатического решения, но (Владимир) Зеленский гонит их на бойню. Так что это работает в пользу какого-то решения", - отметил он. Блюменталь отдельно подчеркнул значение продвижения российских войск в районе Красноармейска (украинское название - Покровск), назвав его "значимой и решающей победой". В воскресенье глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные улучшили позиции вблизи населенных пунктов Роденское и Белецкое на красноармейском направлении в ДНР. На прошлой неделе американские СМИ со ссылкой на Пентагон писали, что украинские войска в Красноармейска находятся под угрозой окружения.
