В США назвали ключевые факторы для решения конфликта на Украине

В США назвали ключевые факторы для решения конфликта на Украине - РИА Новости, 20.08.2025

В США назвали ключевые факторы для решения конфликта на Украине

Военные достижения России и растущая поддержка среди украинцев идеи дипломатического урегулирования ускоряют поиск решения конфликта, заявил РИА Новости американский журналист, основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь.

ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Военные достижения России и растущая поддержка среди украинцев идеи дипломатического урегулирования ускоряют поиск решения конфликта, заявил РИА Новости американский журналист, основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь. "Два ключевых фактора сейчас работают в пользу (президента США Дональда) Трампа. Военный фактор - Россия побеждает… и, кроме того, большинство украинцев, согласно всем опросам, которые я видел, хотели бы дипломатического решения, но (Владимир) Зеленский гонит их на бойню. Так что это работает в пользу какого-то решения", - отметил он. Блюменталь отдельно подчеркнул значение продвижения российских войск в районе Красноармейска (украинское название - Покровск), назвав его "значимой и решающей победой". В воскресенье глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные улучшили позиции вблизи населенных пунктов Роденское и Белецкое на красноармейском направлении в ДНР. На прошлой неделе американские СМИ со ссылкой на Пентагон писали, что украинские войска в Красноармейска находятся под угрозой окружения.

