Власти США лишили 37 человек доступа к секретным данным - РИА Новости, 20.08.2025
00:08 20.08.2025
Власти США лишили 37 человек доступа к секретным данным
Власти США лишили 37 человек доступа к секретным данным - РИА Новости, 20.08.2025
Власти США лишили 37 человек доступа к секретным данным
в мире
сша
россия
дональд трамп
тулси габбард
дмитрий песков
фбр
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Глава нацразведки США Тулси Габбард объявила о лишении 37 бывших и действующих сотрудников американских разведслужб доступа к засекреченной информации. "По поручению президента, управление директора национальной разведки США распорядилось отозвать допуск к секретной информации у 37 действующих и бывших сотрудников разведывательных органов, которые злоупотребили общественным доверием, политизируя и искажая разведданные, несанкционированно разглашая секретную информацию и/или умышленно совершая грубые нарушения профессиональных стандартов", - написала Габбард в соцсети X. Ранее Габбард заявляла, что власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы на выборах 2016 года, где победил Дональд Трамп. Габбард добавила, что США вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Ранее Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года. В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования. Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено". Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
сша
россия
в мире, сша, россия, дональд трамп, тулси габбард, дмитрий песков, фбр
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Тулси Габбард, Дмитрий Песков, ФБР
Власти США лишили 37 человек доступа к секретным данным

Габбард объявила о лишении доступа к секретным данным 37 человек

© AP Photo / Alex BrandonТулси Габбард
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Тулси Габбард. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Глава нацразведки США Тулси Габбард объявила о лишении 37 бывших и действующих сотрудников американских разведслужб доступа к засекреченной информации.
"По поручению президента, управление директора национальной разведки США распорядилось отозвать допуск к секретной информации у 37 действующих и бывших сотрудников разведывательных органов, которые злоупотребили общественным доверием, политизируя и искажая разведданные, несанкционированно разглашая секретную информацию и/или умышленно совершая грубые нарушения профессиональных стандартов", - написала Габбард в соцсети X.
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Глава Нацразведки США отозвала доступ Байдена и ряда лиц к секретным данным
29 марта, 07:04
Ранее Габбард заявляла, что власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы на выборах 2016 года, где победил Дональд Трамп. Габбард добавила, что США вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Ранее Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года.
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено".
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
СМИ: Трамп лишил Блинкена и Салливана доступа к секретным данным
9 февраля, 07:35
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампТулси ГаббардДмитрий ПесковФБР
 
 
