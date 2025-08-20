Рейтинг@Mail.ru
Спутник с мышами и мухами вывели на орбиту
Наука
 
20:25 20.08.2025 (обновлено: 20:37 20.08.2025)
Спутник с мышами и мухами вывели на орбиту
Спутник с мышами и мухами вывели на орбиту - РИА Новости, 20.08.2025
Спутник с мышами и мухами вывели на орбиту
Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с Байконура, вывела на орбиту спутник "Бион-М" №2 с 75 мышами и 1,5 тысячи мух, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 20.08.2025
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 20 авг – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с Байконура, вывела на орбиту спутник "Бион-М" №2 с 75 мышами и 1,5 тысячи мух, передает корреспондент РИА Новости с наблюдательного пункта.Ракета стартовала в среду в 20.13 мск. Выведение спутника на орбиту заняло 9 минут 23 секунды."Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение космического аппарата. Космический аппарат "Бион-М" №2 выведен на орбиту искусственного спутника Земли", - сказал диктор на наблюдательном пункте.Аппарат доставлен на высокоширотную орбиту с большим наклонением высотой 370-380 километров. В ходе экспериментов, которые будут проведены на "Бионе-М" №2, ученые проверят биологическую безопасность этой орбиты, где больше космическая радиация и другая геомагнитная обстановка, чем на традиционных орбитах с наклонением 50-60 градусов. Полёт рассчитан на 30 суток."Бион-М" №2 состоит из герметичного спускаемого аппарата, внутри и снаружи которого размещена научная аппаратура, приборного и агрегатного отсеков, платформы средств отделения и солнечных батарей. Помимо мышей и мух-дрозофил, в нём размещены лекарственные растения, семена, водоросли, микроорганизмы и стволовые клетки животных и человека.С 1973 по 1996 годы были запущены 11 "Бионов", на борту которых в космосе побывали обезьяны, крысы, гекконы, рыбы гуппи, насекомые и одноклеточные организмы. В 2013 году состоялся полёт модернизированного "Биона-М" с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами. Это был первый спутник серии, полёт которого длился 30 суток.
Спутник с мышами и мухами вывели на орбиту

Спутник "Бион-М" с мышами и мухами вывели на орбиту после пуска с Байконура

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 20 авг – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с Байконура, вывела на орбиту спутник "Бион-М" №2 с 75 мышами и 1,5 тысячи мух, передает корреспондент РИА Новости с наблюдательного пункта.
Ракета стартовала в среду в 20.13 мск. Выведение спутника на орбиту заняло 9 минут 23 секунды.
"Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение космического аппарата. Космический аппарат "Бион-М" №2 выведен на орбиту искусственного спутника Земли", - сказал диктор на наблюдательном пункте.
Аппарат доставлен на высокоширотную орбиту с большим наклонением высотой 370-380 километров. В ходе экспериментов, которые будут проведены на "Бионе-М" №2, ученые проверят биологическую безопасность этой орбиты, где больше космическая радиация и другая геомагнитная обстановка, чем на традиционных орбитах с наклонением 50-60 градусов. Полёт рассчитан на 30 суток.
"Бион-М" №2 состоит из герметичного спускаемого аппарата, внутри и снаружи которого размещена научная аппаратура, приборного и агрегатного отсеков, платформы средств отделения и солнечных батарей. Помимо мышей и мух-дрозофил, в нём размещены лекарственные растения, семена, водоросли, микроорганизмы и стволовые клетки животных и человека.
С 1973 по 1996 годы были запущены 11 "Бионов", на борту которых в космосе побывали обезьяны, крысы, гекконы, рыбы гуппи, насекомые и одноклеточные организмы. В 2013 году состоялся полёт модернизированного "Биона-М" с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами. Это был первый спутник серии, полёт которого длился 30 суток.
