https://ria.ru/20250820/sputnik-2036597607.html

Спутник с мышами и мухами вывели на орбиту

Спутник с мышами и мухами вывели на орбиту - РИА Новости, 20.08.2025

Спутник с мышами и мухами вывели на орбиту

Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с Байконура, вывела на орбиту спутник "Бион-М" №2 с 75 мышами и 1,5 тысячи мух, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T20:25:00+03:00

2025-08-20T20:25:00+03:00

2025-08-20T20:37:00+03:00

байконур (космодром)

наука

космос

космос - риа наука

животные

мыши

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036600386_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_7a703d25ce774c00016bc2ee309c7ac3.jpg

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 20 авг – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с Байконура, вывела на орбиту спутник "Бион-М" №2 с 75 мышами и 1,5 тысячи мух, передает корреспондент РИА Новости с наблюдательного пункта.Ракета стартовала в среду в 20.13 мск. Выведение спутника на орбиту заняло 9 минут 23 секунды."Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение космического аппарата. Космический аппарат "Бион-М" №2 выведен на орбиту искусственного спутника Земли", - сказал диктор на наблюдательном пункте.Аппарат доставлен на высокоширотную орбиту с большим наклонением высотой 370-380 километров. В ходе экспериментов, которые будут проведены на "Бионе-М" №2, ученые проверят биологическую безопасность этой орбиты, где больше космическая радиация и другая геомагнитная обстановка, чем на традиционных орбитах с наклонением 50-60 градусов. Полёт рассчитан на 30 суток."Бион-М" №2 состоит из герметичного спускаемого аппарата, внутри и снаружи которого размещена научная аппаратура, приборного и агрегатного отсеков, платформы средств отделения и солнечных батарей. Помимо мышей и мух-дрозофил, в нём размещены лекарственные растения, семена, водоросли, микроорганизмы и стволовые клетки животных и человека.С 1973 по 1996 годы были запущены 11 "Бионов", на борту которых в космосе побывали обезьяны, крысы, гекконы, рыбы гуппи, насекомые и одноклеточные организмы. В 2013 году состоялся полёт модернизированного "Биона-М" с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами. Это был первый спутник серии, полёт которого длился 30 суток.

https://ria.ru/20250820/proekt-2036501933.html

космос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Старт ракеты, которая запустит на орбиту спутник "Бион-М" №2 с 75 мышами и 1,5 тысячи мух Ракета, которая запустит на орбиту спутник "Бион-М" №2 с 75 мышами и 1,5 тысячи мух, стартовала с Байконура, передает корреспондент РИА Новости 2025-08-20T20:25 true PT0M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

байконур (космодром), космос, космос - риа наука, животные, мыши