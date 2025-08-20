https://ria.ru/20250820/sputnik-2036415808.html
Телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил новый спутник Урана
Телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил новый спутник Урана - РИА Новости, 20.08.2025
Телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил новый спутник Урана
Космической телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил новый, уже 29-й спутник Урана, которому было присвоено имя S/2025 U1, сообщает американское космическое агентство... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T02:19:00+03:00
2025-08-20T02:19:00+03:00
2025-08-20T06:04:00+03:00
наука
сан-антонио
техас
наса
международный астрономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597364110_0:164:750:586_1920x0_80_0_0_7728a21972502d616cd248a32996c2b7.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Космической телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил новый, уже 29-й спутник Урана, которому было присвоено имя S/2025 U1, сообщает американское космическое агентство НАСА.Позже, как уточняет НАСА, Международный астрономический союз присвоит спутнику название, альтернативное S/2025 U1. "Используя космический телескоп "Джеймс Уэбб", группа под руководством Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI, располагается в Сан-Антонио, штат Техас. — Прим. Ред.) обнаружила ранее неизвестный спутник, вращающийся вокруг Урана, тем самым расширив известное семейство спутников планеты до 29", — говорится в статье на официальном портале НАСА. НАСА указывает, что спутник был обнаружен "Джеймсом Уэббом" в ходе наблюдений 2 февраля 2025 года. Отмечается, что диаметр S/2025 U1 составляет всего около 10 километров - это, предположительно, помешало зонду "Вояджер-2" заметить его во время пролета мимо Урана в 1986 году. По словам ведущего ученого в отделе науки и исследования Солнечной системы SwRI Марьям эль-Мутамид, расстояние спутника от планеты оценивается в 56 тысяч километров, а его орбита располагается вокруг экваториальной плоскости планеты между орбитами спутников Офелия и Бьянка.
https://ria.ru/20250819/solntse-2036246663.html
https://ria.ru/20250811/kitaj-2034656548.html
сан-антонио
техас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597364110_0:94:750:657_1920x0_80_0_0_fe2e73e07cb983aa9842ecce2835705d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сан-антонио, техас, наса, международный астрономический союз
Наука, Сан-Антонио, Техас, НАСА, Международный астрономический союз
Телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил новый спутник Урана
НАСА: телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил новый, 29-й спутник Урана