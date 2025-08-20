Рейтинг@Mail.ru
Телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил новый спутник Урана
Наука
 
02:19 20.08.2025 (обновлено: 06:04 20.08.2025)
Телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил новый спутник Урана
Телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил новый спутник Урана
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Космической телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил новый, уже 29-й спутник Урана, которому было присвоено имя S/2025 U1, сообщает американское космическое агентство НАСА.Позже, как уточняет НАСА, Международный астрономический союз присвоит спутнику название, альтернативное S/2025 U1. "Используя космический телескоп "Джеймс Уэбб", группа под руководством Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI, располагается в Сан-Антонио, штат Техас. — Прим. Ред.) обнаружила ранее неизвестный спутник, вращающийся вокруг Урана, тем самым расширив известное семейство спутников планеты до 29", — говорится в статье на официальном портале НАСА. НАСА указывает, что спутник был обнаружен "Джеймсом Уэббом" в ходе наблюдений 2 февраля 2025 года. Отмечается, что диаметр S/2025 U1 составляет всего около 10 километров - это, предположительно, помешало зонду "Вояджер-2" заметить его во время пролета мимо Урана в 1986 году. По словам ведущего ученого в отделе науки и исследования Солнечной системы SwRI Марьям эль-Мутамид, расстояние спутника от планеты оценивается в 56 тысяч километров, а его орбита располагается вокруг экваториальной плоскости планеты между орбитами спутников Офелия и Бьянка.
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Космической телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил новый, уже 29-й спутник Урана, которому было присвоено имя S/2025 U1, сообщает американское космическое агентство НАСА.
Позже, как уточняет НАСА, Международный астрономический союз присвоит спутнику название, альтернативное S/2025 U1.
"Используя космический телескоп "Джеймс Уэбб", группа под руководством Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI, располагается в Сан-Антонио, штат Техас. — Прим. Ред.) обнаружила ранее неизвестный спутник, вращающийся вокруг Урана, тем самым расширив известное семейство спутников планеты до 29", — говорится в статье на официальном портале НАСА.
НАСА указывает, что спутник был обнаружен "Джеймсом Уэббом" в ходе наблюдений 2 февраля 2025 года.
Отмечается, что диаметр S/2025 U1 составляет всего около 10 километров - это, предположительно, помешало зонду "Вояджер-2" заметить его во время пролета мимо Урана в 1986 году.
По словам ведущего ученого в отделе науки и исследования Солнечной системы SwRI Марьям эль-Мутамид, расстояние спутника от планеты оценивается в 56 тысяч километров, а его орбита располагается вокруг экваториальной плоскости планеты между орбитами спутников Офелия и Бьянка.
