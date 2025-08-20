Рейтинг@Mail.ru
СМИ: "Мурманский СПГ" могут запустить на 2 года позже планового открытия
01:25 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/spg-2036412236.html
СМИ: "Мурманский СПГ" могут запустить на 2 года позже планового открытия
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. "Мурманский СПГ" - завод "Новатэка" по сжижению природного газа - может быть запущен на два года позже запланированного срока, в 2032 году, тогда же должно быть завершено и строительство терминала по отгрузке СПГ в Мурманске, сообщила газета "Ведомости". "Мурманский СПГ" может быть запущен не ранее 2032 года - как минимум на два года позднее, чем предполагалось ранее. Это следует из утвержденного правительством в августе 2025 года комплексного плана развития инфраструктуры на период до 2036 года. В документе отмечается, что в 2032 году в рамках проекта должно быть завершено строительство терминала по отгрузке СПГ в Мурманске", - говорится в сообщении. Изначально власти рассчитывали запустить "Мурманский СПГ" к 2030 году, что следует из утвержденной в апреле Энергетической стратегии до 2050 года. Строительство газопровода Волхов - Мурманск, по которому на завод будет поставляться газ из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) для его последующего сжижения, должно быть завершено в 2031 году, отмечает издание. Газопровод мощностью 40 миллиардов кубометров в год будет построен за счет средств "Газпрома". "Новатэк" планирует построить в поселке Белокаменка Мурманской области завод СПГ. Мощность завода составит 20,4 миллиона тонн. Строительство трех линий сжижения изначально планировалось осуществить несколькими этапами с 2027 по 2030 год.
© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкГравитационная платформа по производству сжиженного газа в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Новатэк-Мурманск" в Белокаменке
Гравитационная платформа по производству сжиженного газа в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений компании Новатэк-Мурманск в Белокаменке
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Гравитационная платформа по производству сжиженного газа в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Новатэк-Мурманск" в Белокаменке. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. "Мурманский СПГ" - завод "Новатэка" по сжижению природного газа - может быть запущен на два года позже запланированного срока, в 2032 году, тогда же должно быть завершено и строительство терминала по отгрузке СПГ в Мурманске, сообщила газета "Ведомости".
"Мурманский СПГ" может быть запущен не ранее 2032 года - как минимум на два года позднее, чем предполагалось ранее. Это следует из утвержденного правительством в августе 2025 года комплексного плана развития инфраструктуры на период до 2036 года. В документе отмечается, что в 2032 году в рамках проекта должно быть завершено строительство терминала по отгрузке СПГ в Мурманске", - говорится в сообщении.
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Решетников рассказал о ситуации с инвестициями в Россию в 2025 году
19 июня, 11:11
Изначально власти рассчитывали запустить "Мурманский СПГ" к 2030 году, что следует из утвержденной в апреле Энергетической стратегии до 2050 года.
Строительство газопровода Волхов - Мурманск, по которому на завод будет поставляться газ из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) для его последующего сжижения, должно быть завершено в 2031 году, отмечает издание. Газопровод мощностью 40 миллиардов кубометров в год будет построен за счет средств "Газпрома".
"Новатэк" планирует построить в поселке Белокаменка Мурманской области завод СПГ. Мощность завода составит 20,4 миллиона тонн. Строительство трех линий сжижения изначально планировалось осуществить несколькими этапами с 2027 по 2030 год.
Производство сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Россия планирует запустить несколько крупных СПГ-проектов
14 апреля, 11:33
 
