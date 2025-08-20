https://ria.ru/20250820/spetsoperatsiya-2036423218.html

Бойцы "Запада" уничтожили украинские склады с боеприпасами

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" на краснолиманском участке фронта уничтожили украинские склады с боеприпасами, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" во взаимодействии с расчетами БПЛА "Орлан-10" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили склады с боеприпасами и скопления живой силы подразделений ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить цели минимальным количеством выстрелов.

