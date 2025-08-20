Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Запада" уничтожили украинские склады с боеприпасами - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/spetsoperatsiya-2036423218.html
Бойцы "Запада" уничтожили украинские склады с боеприпасами
Бойцы "Запада" уничтожили украинские склады с боеприпасами - РИА Новости, 20.08.2025
Бойцы "Запада" уничтожили украинские склады с боеприпасами
Военнослужащие российской группировки войск "Запад" на краснолиманском участке фронта уничтожили украинские склады с боеприпасами, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T05:06:00+03:00
2025-08-20T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106677_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f08c45a904ae7953072cb61a6f41caa8.jpg
ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" на краснолиманском участке фронта уничтожили украинские склады с боеприпасами, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" во взаимодействии с расчетами БПЛА "Орлан-10" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили склады с боеприпасами и скопления живой силы подразделений ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить цели минимальным количеством выстрелов.
https://ria.ru/20250820/minoborony-2036423101.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106677_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_631a1f549583d263edc313e16cda1813.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Запада" уничтожили украинские склады с боеприпасами

Минобороны: бойцы "Запада" уничтожили украинские склады с боеприпасами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" на краснолиманском участке фронта уничтожили украинские склады с боеприпасами, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" во взаимодействии с расчетами БПЛА "Орлан-10" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили склады с боеприпасами и скопления живой силы подразделений ВСУ", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить цели минимальным количеством выстрелов.
Вертолет Ми-28НМ - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Вертолет Ми-28НМ уничтожил боевиков ВСУ в лесу в зоне действия "Севера"
05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала