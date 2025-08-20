https://ria.ru/20250820/spetsoperatsiya-2036418326.html

ВС России показали одновременный бой штурмовиков на земле и БПЛА в небе

Штурмовое подразделение российских десантников 98-й воздушно-десантной дивизии провело успешную операцию по штурму укрепрайона ВСУ под Часовым Яром

ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. Штурмовое подразделение российских десантников 98-й воздушно-десантной дивизии провело успешную операцию по штурму укрепрайона ВСУ под Часовым Яром, использовав штурмовые группы на земле и дроны в небе, детали боя раскрыл РИА Новости командир парашютно-десантного батальона с позывным "Тайга". Видео слаженных действий десантников на земле и в воздухе также оказалось в распоряжении РИА Новости. "Группа, используя складки местности, в некоторых моментах продвигалась к рубежу в плащ-накидках (плащ с защитой от тепловизионного оборудования - ред.), которые обеспечили им безопасное выдвижение - их сигнатуры тепловые были не замечены противником", - сказал "Тайга". По его словам, штурмовки незаметно продвинулись к укрепрайону ВСУ, вышли к укрепленному блиндажу и начали штурм. Украинским военнослужащим предложили сдаться, но в ответ те открыли огонь. "Начался контактный стрелковый бой, в результате которого наши штурмовики применили еще один фугасный заряд, ну и просто потом уже зашли и зачистили этот блиндаж", - пояснил "Тайга". Одновременно боевые действия велись и в небе между российскими операторами БПЛА и ВСУ. "В это время шел достаточно (динамичный) бой, потому что помимо наземных действий тут же начиналась борьба в воздухе, потому что противник моментально применил (БПЛА) агрокоптерного типа, так называемую "Бабу-яга", - добавил он. Командир подчеркнул, что украинская "Баба-яга" подлетала к занятому блиндажу для того, чтобы с неба нанести удар по российским десантникам. "Соответственно, она уже находилась прямо над головами наших ребят, мы успели их предупредить, чтобы они укрытия себе нашли, и в этот момент постом воздушной разведки батальона был успешно применен наш FPV-дрон, который прямым попаданием, прям сходу уничтожил эту "Бабу-ягу", взяв на таран", - подытожил десантник. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

Десантники показали одновременный бой штурмовиков на земле и БПЛА в небе Штурмовое подразделение российских десантников 98-й воздушно-десантной дивизии провело успешную операцию по штурму укрепрайона ВСУ под Часовым Яром, использовав штурмовые группы на земле и дроны в небе. Детали боя раскрыл РИА Новости командир парашютно-десантного батальона с позывным "Тайга". 2025-08-20T03:19

