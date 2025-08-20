https://ria.ru/20250820/sotrudnichestvo-2036453011.html

Минск и Тегеран готовы к сотрудничеству в разных сферах, заявил Лукашенко

Минск и Тегеран готовы к сотрудничеству в разных сферах, заявил Лукашенко - РИА Новости, 20.08.2025

Минск и Тегеран готовы к сотрудничеству в разных сферах, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытых тем для обсуждения в качестве направлений сотрудничества между Минском и Тегераном нет,... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T10:32:00+03:00

2025-08-20T10:32:00+03:00

2025-08-20T10:53:00+03:00

в мире

белоруссия

александр лукашенко

иран

тегеран (город)

масуд пезешкиан

али хаменеи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014152964_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_21f9637bf5924fb5818ba73c1b1f8085.jpg

МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытых тем для обсуждения в качестве направлений сотрудничества между Минском и Тегераном нет, белорусская сторона готова к взаимодействию в разных сферах, от поставок продовольствия до ВТС, он подчеркнул, что две страны не дружат против кого-то. Накануне вечером президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с официальным визитом в Белоруссию, на среду запланированы его переговоры с президентом Белоруссии Лукашенко в узком и широком форматах. "Мы готовы к обсуждению любых вопросов. Закрытых тем у нас нет. Мы готовы с вами сотрудничать по вопросам от обеспечения продовольствия в вашей стране населения до военно-технического сотрудничества. Еще раз подчеркиваю, здесь нет никаких секретов. Мы не дружим против кого-то. Мы все делаем на благо наших народов - иранского и белорусского народа", - сказал Лукашенко во время встречи с иранским коллегой.Президент Белоруссии поприветствовал Пезешкиана на белорусской земле, напомнив, что изначально визит планировался на июнь, но был перенесен на более поздний срок на фоне израильско-иранского конфликта."Вы (Иран – ред.) остаетесь нашими друзьями, мы исполним все обязательства. Я хочу, чтобы вы понимали, что вы приехали к своим друзьям. И вы должны здесь чувствовать себя как у своих друзей. Если у нас и будут какие-то невыполнения тех условий, по которым мы договорились, я думаю, мы обсудим эти вопрос сегодня в откровенной и дружеской беседе", - сказал Лукашенко.Он добавил, что помнит все свои визиты в Иран, которые были, по его словам, наполнены радушием, и попросил передать самые теплые и дружеские пожелания верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

https://ria.ru/20250817/razgovor-2035904185.html

https://ria.ru/20250815/lukashenko-2035576147.html

белоруссия

иран

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, александр лукашенко, иран, тегеран (город), масуд пезешкиан, али хаменеи