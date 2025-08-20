Рейтинг@Mail.ru
Минск и Тегеран готовы к сотрудничеству в разных сферах, заявил Лукашенко
10:32 20.08.2025 (обновлено: 10:53 20.08.2025)
Минск и Тегеран готовы к сотрудничеству в разных сферах, заявил Лукашенко
в мире
белоруссия
александр лукашенко
иран
тегеран (город)
масуд пезешкиан
али хаменеи
МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытых тем для обсуждения в качестве направлений сотрудничества между Минском и Тегераном нет, белорусская сторона готова к взаимодействию в разных сферах, от поставок продовольствия до ВТС, он подчеркнул, что две страны не дружат против кого-то. Накануне вечером президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с официальным визитом в Белоруссию, на среду запланированы его переговоры с президентом Белоруссии Лукашенко в узком и широком форматах. "Мы готовы к обсуждению любых вопросов. Закрытых тем у нас нет. Мы готовы с вами сотрудничать по вопросам от обеспечения продовольствия в вашей стране населения до военно-технического сотрудничества. Еще раз подчеркиваю, здесь нет никаких секретов. Мы не дружим против кого-то. Мы все делаем на благо наших народов - иранского и белорусского народа", - сказал Лукашенко во время встречи с иранским коллегой.Президент Белоруссии поприветствовал Пезешкиана на белорусской земле, напомнив, что изначально визит планировался на июнь, но был перенесен на более поздний срок на фоне израильско-иранского конфликта."Вы (Иран – ред.) остаетесь нашими друзьями, мы исполним все обязательства. Я хочу, чтобы вы понимали, что вы приехали к своим друзьям. И вы должны здесь чувствовать себя как у своих друзей. Если у нас и будут какие-то невыполнения тех условий, по которым мы договорились, я думаю, мы обсудим эти вопрос сегодня в откровенной и дружеской беседе", - сказал Лукашенко.Он добавил, что помнит все свои визиты в Иран, которые были, по его словам, наполнены радушием, и попросил передать самые теплые и дружеские пожелания верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.
белоруссия
иран
тегеран (город)
в мире, белоруссия, александр лукашенко, иран, тегеран (город), масуд пезешкиан, али хаменеи
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Иран, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан, Али Хаменеи
МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытых тем для обсуждения в качестве направлений сотрудничества между Минском и Тегераном нет, белорусская сторона готова к взаимодействию в разных сферах, от поставок продовольствия до ВТС, он подчеркнул, что две страны не дружат против кого-то.
Накануне вечером президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с официальным визитом в Белоруссию, на среду запланированы его переговоры с президентом Белоруссии Лукашенко в узком и широком форматах.
Президент Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Путин обсудил с Лукашенко, Токаевым и Мирзиёевым итоги встречи на Аляске
17 августа, 14:37
"Мы готовы к обсуждению любых вопросов. Закрытых тем у нас нет. Мы готовы с вами сотрудничать по вопросам от обеспечения продовольствия в вашей стране населения до военно-технического сотрудничества. Еще раз подчеркиваю, здесь нет никаких секретов. Мы не дружим против кого-то. Мы все делаем на благо наших народов - иранского и белорусского народа", - сказал Лукашенко во время встречи с иранским коллегой.
Президент Белоруссии поприветствовал Пезешкиана на белорусской земле, напомнив, что изначально визит планировался на июнь, но был перенесен на более поздний срок на фоне израильско-иранского конфликта.
"Вы (Иран – ред.) остаетесь нашими друзьями, мы исполним все обязательства. Я хочу, чтобы вы понимали, что вы приехали к своим друзьям. И вы должны здесь чувствовать себя как у своих друзей. Если у нас и будут какие-то невыполнения тех условий, по которым мы договорились, я думаю, мы обсудим эти вопрос сегодня в откровенной и дружеской беседе", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что помнит все свои визиты в Иран, которые были, по его словам, наполнены радушием, и попросил передать самые теплые и дружеские пожелания верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Лукашенко и Трамп поговорили по телефону
15 августа, 16:56
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоИранТегеран (город)Масуд ПезешкианАли Хаменеи
 
 
