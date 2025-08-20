https://ria.ru/20250820/sobaka-2036457995.html

В Бурятии нашли уплывшую на моторной лодке собаку

В Бурятии нашли уплывшую на моторной лодке собаку

УЛАН-УДЭ, 20 авг — РИА Новости. Собаку, уплывшую на моторной лодке на Гусином озере в Бурятии, нашли спустя сутки, сообщила РИА Новости владелица питомца Юлия. "Вчера вечером нашли лодку с нашей собачкой. Все целое, но Лейси (кличка питомца. — Прим. ред.), конечно, испуганная", — рассказала агентству собеседница.Она добавила, что лодка плыла по озеру, пока не кончился бензин, и отдалилась на довольно приличное расстояние. Юлия отметила, что лодку в районе Ельника, недалеко от насосной станции, нашли очевидцы и связались с владельцами питомца.Об инциденте стало известно накануне. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в лодке находилось животное породы ши-тцу.

