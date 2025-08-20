Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии нашли уплывшую на моторной лодке собаку
Хорошие новости
 
10:55 20.08.2025 (обновлено: 11:11 20.08.2025)
В Бурятии нашли уплывшую на моторной лодке собаку
В Бурятии нашли уплывшую на моторной лодке собаку - РИА Новости, 20.08.2025
В Бурятии нашли уплывшую на моторной лодке собаку
Собаку, уплывшую на моторной лодке на Гусином озере в Бурятии, нашли спустя сутки, сообщила РИА Новости владелица питомца Юлия. РИА Новости, 20.08.2025
хорошие новости
происшествия
республика бурятия
селенгинский район
россия
УЛАН-УДЭ, 20 авг — РИА Новости. Собаку, уплывшую на моторной лодке на Гусином озере в Бурятии, нашли спустя сутки, сообщила РИА Новости владелица питомца Юлия. "Вчера вечером нашли лодку с нашей собачкой. Все целое, но Лейси (кличка питомца. — Прим. ред.), конечно, испуганная", — рассказала агентству собеседница.Она добавила, что лодка плыла по озеру, пока не кончился бензин, и отдалилась на довольно приличное расстояние. Юлия отметила, что лодку в районе Ельника, недалеко от насосной станции, нашли очевидцы и связались с владельцами питомца.Об инциденте стало известно накануне. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в лодке находилось животное породы ши-тцу.
В Бурятии нашли уплывшую на моторной лодке собаку

Уплывшую на моторной лодке собаку на Гусином озере в Бурятии нашли спустя сутки

Собака породы ши-тцу
© Getty Images / Anita Kot
Собака породы ши-тцу. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 20 авг — РИА Новости. Собаку, уплывшую на моторной лодке на Гусином озере в Бурятии, нашли спустя сутки, сообщила РИА Новости владелица питомца Юлия.
"Вчера вечером нашли лодку с нашей собачкой. Все целое, но Лейси (кличка питомца. — Прим. ред.), конечно, испуганная", — рассказала агентству собеседница.
Она добавила, что лодка плыла по озеру, пока не кончился бензин, и отдалилась на довольно приличное расстояние.
Юлия отметила, что лодку в районе Ельника, недалеко от насосной станции, нашли очевидцы и связались с владельцами питомца.
Об инциденте стало известно накануне. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в лодке находилось животное породы ши-тцу.
Собаки и кошки из приютов обрели новых хозяев на фестивале "Моспитомец"
18 августа, 08:47
18 августа, 08:47
 
