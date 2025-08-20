https://ria.ru/20250820/smi-2036571947.html

На Украине рассказали об операции Запада по отстранению Зеленского

На Украине рассказали об операции Запада по отстранению Зеленского - РИА Новости, 20.08.2025

На Украине рассказали об операции Запада по отстранению Зеленского

20.08.2025

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Подписание меморандума между Британией и Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины может говорить о начале отстранения Владимира Зеленского от власти, пишет "Страна.ua"."Меморандум с Британией свидетельствует, что с большой долей вероятности теперь вся околовыборная инфраструктура перейдет под патронат Лондона. <...> Если будут выборы, то он (глава ЦИК Украины Олег Диденко. — Прим. ред.) <...> может помочь организовать "трансфер власти" (от Владимира Зеленского. — Прим. ред.) к какому-нибудь "условному Залужному" (послу Украины в Лондоне. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.По словам источника, Евросоюз и британцы на самом деле не воспринимают Зеленского как равного себе суверенного правителя, несмотря "на все слова поддержки в его адрес", а потому подобная зависимость ЦИК от Британии станет тревожным звоночком для Зеленского. Он добавил, что европейские силы также могут воспользоваться отсутствием финансирования со стороны USAID для антикоррупционных структур и связанных с ЦИК органов для давления на Зеленского."Европейцы хотят использовать в своих интересах созданную Демпартией США инфраструктуру контроля над процессами на Украине, используя в качестве рычага давления зависимость Киева от европейской финансовой и военной поддержки", — заключил источник.Во вторник журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон со ссылкой на источники, близкие к предвыборному штабу Валерия Залужного, заявила, что он тайно готовится баллотироваться в президенты Украины и что у его предвыборной команды уже есть штаб-квартира в Лондоне. В среду представитель Залужного Оксана Тороп опровергла информацию о его тайной подготовке к выборам.

