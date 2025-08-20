Рейтинг@Mail.ru
На Украине рассказали об операции Запада по отстранению Зеленского
18:02 20.08.2025 (обновлено: 20:25 20.08.2025)
На Украине рассказали об операции Запада по отстранению Зеленского
На Украине рассказали об операции Запада по отстранению Зеленского
страна.ua
владимир зеленский
украина
в мире
лондон
сша
олег диденко
валерий залужный
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Подписание меморандума между Британией и Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины может говорить о начале отстранения Владимира Зеленского от власти, пишет "Страна.ua"."Меморандум с Британией свидетельствует, что с большой долей вероятности теперь вся околовыборная инфраструктура перейдет под патронат Лондона. &lt;...&gt; Если будут выборы, то он (глава ЦИК Украины Олег Диденко. — Прим. ред.) &lt;...&gt; может помочь организовать "трансфер власти" (от Владимира Зеленского. — Прим. ред.) к какому-нибудь "условному Залужному" (послу Украины в Лондоне. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.По словам источника, Евросоюз и британцы на самом деле не воспринимают Зеленского как равного себе суверенного правителя, несмотря "на все слова поддержки в его адрес", а потому подобная зависимость ЦИК от Британии станет тревожным звоночком для Зеленского. Он добавил, что европейские силы также могут воспользоваться отсутствием финансирования со стороны USAID для антикоррупционных структур и связанных с ЦИК органов для давления на Зеленского."Европейцы хотят использовать в своих интересах созданную Демпартией США инфраструктуру контроля над процессами на Украине, используя в качестве рычага давления зависимость Киева от европейской финансовой и военной поддержки", — заключил источник.Во вторник журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон со ссылкой на источники, близкие к предвыборному штабу Валерия Залужного, заявила, что он тайно готовится баллотироваться в президенты Украины и что у его предвыборной команды уже есть штаб-квартира в Лондоне. В среду представитель Залужного Оксана Тороп опровергла информацию о его тайной подготовке к выборам.
украина
лондон
сша
страна.ua, владимир зеленский, украина, в мире, лондон, сша, олег диденко, валерий залужный
Страна.ua, Владимир Зеленский, Украина, В мире, Лондон, США, Олег Диденко, Валерий Залужный
© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Подписание меморандума между Британией и Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины может говорить о начале отстранения Владимира Зеленского от власти, пишет "Страна.ua".
"Меморандум с Британией свидетельствует, что с большой долей вероятности теперь вся околовыборная инфраструктура перейдет под патронат Лондона. <...> Если будут выборы, то он (глава ЦИК Украины Олег Диденко. — Прим. ред.) <...> может помочь организовать "трансфер власти" (от Владимира Зеленского. — Прим. ред.) к какому-нибудь "условному Залужному" (послу Украины в Лондоне. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.
По словам источника, Евросоюз и британцы на самом деле не воспринимают Зеленского как равного себе суверенного правителя, несмотря "на все слова поддержки в его адрес", а потому подобная зависимость ЦИК от Британии станет тревожным звоночком для Зеленского. Он добавил, что европейские силы также могут воспользоваться отсутствием финансирования со стороны USAID для антикоррупционных структур и связанных с ЦИК органов для давления на Зеленского.
"Европейцы хотят использовать в своих интересах созданную Демпартией США инфраструктуру контроля над процессами на Украине, используя в качестве рычага давления зависимость Киева от европейской финансовой и военной поддержки", — заключил источник.
Во вторник журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон со ссылкой на источники, близкие к предвыборному штабу Валерия Залужного, заявила, что он тайно готовится баллотироваться в президенты Украины и что у его предвыборной команды уже есть штаб-квартира в Лондоне. В среду представитель Залужного Оксана Тороп опровергла информацию о его тайной подготовке к выборам.
Страна.uaВладимир ЗеленскийУкраинаВ миреЛондонСШАОлег ДиденкоВалерий Залужный
 
 
