Рейтинг@Mail.ru
Женщину, бросившую дочь в аэропорту Турции, допросили - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/sk-2036557519.html
Женщину, бросившую дочь в аэропорту Турции, допросили
Женщину, бросившую дочь в аэропорту Турции, допросили - РИА Новости, 20.08.2025
Женщину, бросившую дочь в аэропорту Турции, допросили
Подмосковные следователи СК допросили Екатерину Бурнашкину, которая бросила дочь в аэропорту Турции, в рамках расследования уголовного дела о покушении на... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T17:18:00+03:00
2025-08-20T17:18:00+03:00
происшествия
турция
россия
московская область (подмосковье)
ольга врадий
мария яковлева
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978353714_0:85:770:518_1920x0_80_0_0_52de1fbe71f8f194c29931dcc45ee562.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подмосковные следователи СК допросили Екатерину Бурнашкину, которая бросила дочь в аэропорту Турции, в рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство новорожденного, ей избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. Ранее адвокат приёмных родителей брошенной девочки Мария Яковлева сообщала РИА Новости, что в отношении Бурнашкиной возбуждено уголовное дело. "Следователями ГСУ СК России по Московской области проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Проведены допросы подозреваемой, в отношении неё избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", - сказала Врадий. В среду в Павлово-Посадском городском суде Подмосковья состоялось предварительное заседание по иску о лишении Бурнашкиной родительских прав. Инициатором процесса стали приемные родители новорожденной девочки, которую она оставила в туалете аэропорта Антальи в Турции. Процесс проходит в закрытом режиме и продолжится 4 сентября, истец просил привлечь в качестве третьего лица представителей МИД. Суд по тяжким уголовным делам в Анталье в феврале приговорил Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника - 18-летняя девушка в октябре 2024 года оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Защита отмечала, что решение является жестким прецедентом, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы.
https://ria.ru/20250806/moskva-2033794328.html
https://ria.ru/20250801/dagestan-2032888288.html
турция
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978353714_0:0:770:579_1920x0_80_0_0_91797351880274235830a122f1c322b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, турция, россия, московская область (подмосковье), ольга врадий, мария яковлева, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Турция, Россия, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Мария Яковлева, Следственный комитет России (СК РФ)
Женщину, бросившую дочь в аэропорту Турции, допросили

СК допросил Екатерину Бурнашкину по делу о покушении на убийство новорожденного

© Фото : ALPARSLAN CINAR/DHAЗадержанная в Турции Екатерина Бурнашкина
Задержанная в Турции Екатерина Бурнашкина - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : ALPARSLAN CINAR/DHA
Задержанная в Турции Екатерина Бурнашкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подмосковные следователи СК допросили Екатерину Бурнашкину, которая бросила дочь в аэропорту Турции, в рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство новорожденного, ей избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Ранее адвокат приёмных родителей брошенной девочки Мария Яковлева сообщала РИА Новости, что в отношении Бурнашкиной возбуждено уголовное дело.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Москве женщина утопила новорожденную дочь в унитазе
6 августа, 18:48
"Следователями ГСУ СК России по Московской области проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Проведены допросы подозреваемой, в отношении неё избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", - сказала Врадий.
В среду в Павлово-Посадском городском суде Подмосковья состоялось предварительное заседание по иску о лишении Бурнашкиной родительских прав. Инициатором процесса стали приемные родители новорожденной девочки, которую она оставила в туалете аэропорта Антальи в Турции.
Процесс проходит в закрытом режиме и продолжится 4 сентября, истец просил привлечь в качестве третьего лица представителей МИД.
Суд по тяжким уголовным делам в Анталье в феврале приговорил Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника - 18-летняя девушка в октябре 2024 года оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Защита отмечала, что решение является жестким прецедентом, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
В Дагестане женщину осудили за попытку купить новорожденного
1 августа, 17:35
 
ПроисшествияТурцияРоссияМосковская область (Подмосковье)Ольга ВрадийМария ЯковлеваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала