Женщину, бросившую дочь в аэропорту Турции, допросили

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подмосковные следователи СК допросили Екатерину Бурнашкину, которая бросила дочь в аэропорту Турции, в рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство новорожденного, ей избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. Ранее адвокат приёмных родителей брошенной девочки Мария Яковлева сообщала РИА Новости, что в отношении Бурнашкиной возбуждено уголовное дело. "Следователями ГСУ СК России по Московской области проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Проведены допросы подозреваемой, в отношении неё избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", - сказала Врадий. В среду в Павлово-Посадском городском суде Подмосковья состоялось предварительное заседание по иску о лишении Бурнашкиной родительских прав. Инициатором процесса стали приемные родители новорожденной девочки, которую она оставила в туалете аэропорта Антальи в Турции. Процесс проходит в закрытом режиме и продолжится 4 сентября, истец просил привлечь в качестве третьего лица представителей МИД. Суд по тяжким уголовным делам в Анталье в феврале приговорил Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника - 18-летняя девушка в октябре 2024 года оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Защита отмечала, что решение является жестким прецедентом, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы.

