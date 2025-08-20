https://ria.ru/20250820/sk-2036549958.html

Тамбовская прокуратура передаст в суд дело экс-ректора Мичуринского ГАУ

2025-08-20T16:59:00+03:00

ВОРОНЕЖ, 20 авг - РИА Новости. Тамбовская областная прокуратура передаст в суд дело экс-ректора Мичуринского аграрного университета Вадима Бабушкина, которых похитил более 12 миллионов рублей, сообщили в ведомстве. Следователи выяснили, что бывший ректор агроуниверситета вместе со своим помощником и проректором похитили более 12 миллионов рублей, которые были выделены для реализации комплексного научно-технического проекта "Разработка инновационных технологий производства элитного семенного картофеля перспективных сортов отечественной селекции в условиях Тамбовской области". Для этого они подписали приказы о создании рабочей группы и поощрении ее 30-ти участников премиями, после чего деньги собрали и передали бывшему ректору. "В Тамбовской области прокуратура направит в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму более 12 миллионов рублей. Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших сотрудников ФГБОУ ВО "Мичуринский ГАУ". Вадим Бабушкин обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), Галина Короткова и Олег Волков обвиняются по части 5 статьи 33, части 4 статьи 159 УК РФ (Пособничество в мошенничестве)", — сообщили в Telegram-канале прокуратуры Тамбовской области.

