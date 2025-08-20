https://ria.ru/20250820/sk-2036535231.html

СК возбудил дело после избиения мужчины в Ростове-на-Дону

СК возбудил дело после избиения мужчины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 20.08.2025

СК возбудил дело после избиения мужчины в Ростове-на-Дону

Следователи возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий после избиения мужчины сотрудниками правоохранительных органов в... РИА Новости, 20.08.2025

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий после избиения мужчины сотрудниками правоохранительных органов в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "В Ростове-на-Дону в связи с избиением мужчины сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело… по признакам преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении. В среду в соцсетях стало распространяться видео с избиением мужчины сотрудниками правоохранительных органов в Ростове-на Дону. Утверждалось, что инцидент произошел возле одного из местных караоке-клубов. На видео мужчина с голым торсом стоял в окружении нескольких человек в форме и о чем-то говорил с правоохранителем, затем начал движение в его сторону. После этого несколько человек применили перцовый баллончик и начали избивать мужчину руками и ногами, также удары наносились дубинкой. "Поводом и основанием для возбуждения дела послужили размещенная в СМИ видеозапись, где зафиксированы противоправные действия сотрудников правоохранительных органов в отношении мужчины, совершенные с применением насилия, и результаты доследственной проверки", - уточнили в региональном главке СК РФ. В настоящее время все участники происшествия установлены и допрашиваются следователем, подчеркнули в ведомстве.

