Симоньян назвала погибшую Дугину девочкой со светлой душой

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в годовщину гибели в теракте в 2022 году российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной вспомнила о ней как о "светлой души девочке, любившей свою страну". Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. "Три года назад Даша Дугина погибла от рук украинских извергов. Светлой души девочка, любившая свою страну. Сегодня в Подмосковье, недалеко от места ее гибели, открыли памятник. Отлитая из бронзы Даша держит книгу в руках", - написала Симоньян в своем Telegram-канале. Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной открыли в среду в парке Захарово в Одинцовском городском округе Подмосковья в третью годовщину её смерти. Бронзовый памятник высотой в 3,5 метра представляет собой скульптуру Дугиной, которая держит в руке книгу. Сразу после открытия памятника прошли минута молчания и освящение скульптуры.

