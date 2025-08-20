Рейтинг@Mail.ru
Симоньян назвала погибшую Дугину девочкой со светлой душой - РИА Новости, 20.08.2025
14:01 20.08.2025
Симоньян назвала погибшую Дугину девочкой со светлой душой
Симоньян назвала погибшую Дугину девочкой со светлой душой - РИА Новости, 20.08.2025
Симоньян назвала погибшую Дугину девочкой со светлой душой
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в годовщину гибели в теракте в 2022 году российской журналистки и РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в годовщину гибели в теракте в 2022 году российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной вспомнила о ней как о "светлой души девочке, любившей свою страну". Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. "Три года назад Даша Дугина погибла от рук украинских извергов. Светлой души девочка, любившая свою страну. Сегодня в Подмосковье, недалеко от места ее гибели, открыли памятник. Отлитая из бронзы Даша держит книгу в руках", - написала Симоньян в своем Telegram-канале. Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной открыли в среду в парке Захарово в Одинцовском городском округе Подмосковья в третью годовщину её смерти. Бронзовый памятник высотой в 3,5 метра представляет собой скульптуру Дугиной, которая держит в руке книгу. Сразу после открытия памятника прошли минута молчания и освящение скульптуры.
московская область (подмосковье)
украина
Симоньян назвала погибшую Дугину девочкой со светлой душой

Симоньян назвала погибшую Дугину девочкой, любившей свою страну

Фотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной
Фотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Фотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в годовщину гибели в теракте в 2022 году российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной вспомнила о ней как о "светлой души девочке, любившей свою страну".
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
Открытие памятника политологу и публицисту Дарье Дугиной в парке Захарово в Подмосковье
В Подмосковье открыли памятник Дугиной
13:46
13:46
"Три года назад Даша Дугина погибла от рук украинских извергов. Светлой души девочка, любившая свою страну. Сегодня в Подмосковье, недалеко от места ее гибели, открыли памятник. Отлитая из бронзы Даша держит книгу в руках", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной открыли в среду в парке Захарово в Одинцовском городском округе Подмосковья в третью годовщину её смерти. Бронзовый памятник высотой в 3,5 метра представляет собой скульптуру Дугиной, которая держит в руке книгу. Сразу после открытия памятника прошли минута молчания и освящение скульптуры.
Мария Захарова
Захарова заявила, что теракт против Дугиной не имеет срока давности
00:40
00:40
 
Московская область (Подмосковье)УкраинаДарья ДугинаМаргарита СимоньянФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
