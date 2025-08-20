Замглавы "Ельцин Центра" оштрафовали на 45 тысяч рублей

https://ria.ru/20250820/shtraf-2036537201.html

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал первого заместителя исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмилу Телень по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Телень Людмилу Олеговну виновной и назначить ей административный штраф в виде 45 тысяч рублей", – сказала судья Екатерина Гейгер.Адвокат Телень Михаил Бирюков уточнял на заседании, что судят его подзащитную за репост 25 февраля 2022 года текстового сообщения от Татьяны Юмашевой, который был удален в мае того же года.Также Бирюков отмечал, что вину Телень не признаёт, решение суда о штрафе планируют обжаловать.На суде защитник также просил передать дело Телень в Москву по месту её жительства и "совершения правонарушения", которое ей вменяли. Судья в этом ходатайстве отказала.Ранее в объединенной пресс-службе судов региона информировали агентство, что в отношении Телень поступили материалы по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России). Заседание по делу прошло в среду в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.В апреле источник в оперативных службах рассказывал РИА Новости, что у 67-летней Телень есть израильское гражданство.В начале августа пресс-секретарь "Ельцин Центра" Елена Володарская также сообщала агентству, что Телень подает в суд на Telegram-канал "УралLive" из-за опубликованной фотографии ее израильского паспорта."Ельцин Центр" – общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.

