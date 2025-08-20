Рейтинг@Mail.ru
В Японии заметили загадочный светящийся шар в небе
Наука
 
10:34 20.08.2025
В Японии заметили загадочный светящийся шар в небе
В Японии заметили загадочный светящийся шар в небе - РИА Новости, 20.08.2025
В Японии заметили загадочный светящийся шар в небе
Пользователи японского сегмента соцсетей обсуждают падение загадочного светящегося шара в ночь со вторника на среду, который видели в разных районах островов... РИА Новости, 20.08.2025
наука
в мире
хонсю (остров)
осака (город)
япония
ТОКИО, 20 авг – РИА Новости. Пользователи японского сегмента соцсетей обсуждают падение загадочного светящегося шара в ночь со вторника на среду, который видели в разных районах островов Кюсю, Сикоку, а также из района Кинки на главном острове Хонсю. Примерно в 23.10 вторника по местному времени (17.10 мск) в японских соцсетях начали появляться сообщения о том, что в небе был замечен падающий светящийся шар. В среду кадры с, предположительно, болидом, были обнародованы и ведущими японскими телеканалами. Так, телеканал NHK показал съемку со своих стационарных камер, установленных в различных аэропортах страны, в том числе, в международном аэропорте Кансай в Осаке. К настоящему времени данных о каких-либо повреждениях не поступало. "Полагаю, что нет никаких сомнений в том, что этот светящийся шар был болидом. Вполне возможно, что он упал в океан как метеорит", - цитирует телеканал мнение директора Космического музея Сэндая Тосихисы Маэды.
хонсю (остров)
осака (город)
япония
в мире, хонсю (остров), осака (город), япония
Наука, В мире, Хонсю (остров), Осака (город), Япония
В Японии заметили загадочный светящийся шар в небе

Пользователи соцсетей Японии обсуждают падение загадочного светящегося шара

© СоцсетиПадение светящегося шара в Японии
Падение светящегося шара в Японии - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Соцсети
Падение светящегося шара в Японии
ТОКИО, 20 авг – РИА Новости. Пользователи японского сегмента соцсетей обсуждают падение загадочного светящегося шара в ночь со вторника на среду, который видели в разных районах островов Кюсю, Сикоку, а также из района Кинки на главном острове Хонсю.
Примерно в 23.10 вторника по местному времени (17.10 мск) в японских соцсетях начали появляться сообщения о том, что в небе был замечен падающий светящийся шар.
В среду кадры с, предположительно, болидом, были обнародованы и ведущими японскими телеканалами. Так, телеканал NHK показал съемку со своих стационарных камер, установленных в различных аэропортах страны, в том числе, в международном аэропорте Кансай в Осаке.
К настоящему времени данных о каких-либо повреждениях не поступало.
"Полагаю, что нет никаких сомнений в том, что этот светящийся шар был болидом. Вполне возможно, что он упал в океан как метеорит", - цитирует телеканал мнение директора Космического музея Сэндая Тосихисы Маэды.
