В Японии заметили загадочный светящийся шар в небе
ТОКИО, 20 авг – РИА Новости. Пользователи японского сегмента соцсетей обсуждают падение загадочного светящегося шара в ночь со вторника на среду, который видели в разных районах островов Кюсю, Сикоку, а также из района Кинки на главном острове Хонсю. Примерно в 23.10 вторника по местному времени (17.10 мск) в японских соцсетях начали появляться сообщения о том, что в небе был замечен падающий светящийся шар. В среду кадры с, предположительно, болидом, были обнародованы и ведущими японскими телеканалами. Так, телеканал NHK показал съемку со своих стационарных камер, установленных в различных аэропортах страны, в том числе, в международном аэропорте Кансай в Осаке. К настоящему времени данных о каких-либо повреждениях не поступало. "Полагаю, что нет никаких сомнений в том, что этот светящийся шар был болидом. Вполне возможно, что он упал в океан как метеорит", - цитирует телеканал мнение директора Космического музея Сэндая Тосихисы Маэды.
ТОКИО, 20 авг – РИА Новости. Пользователи японского сегмента соцсетей обсуждают падение загадочного светящегося шара в ночь со вторника на среду, который видели в разных районах островов Кюсю, Сикоку, а также из района Кинки на главном острове Хонсю.
Примерно в 23.10 вторника по местному времени (17.10 мск) в японских соцсетях начали появляться сообщения о том, что в небе был замечен падающий светящийся шар.
В среду кадры с, предположительно, болидом, были обнародованы и ведущими японскими телеканалами. Так, телеканал NHK показал съемку со своих стационарных камер, установленных в различных аэропортах страны, в том числе, в международном аэропорте Кансай в Осаке
К настоящему времени данных о каких-либо повреждениях не поступало.
"Полагаю, что нет никаких сомнений в том, что этот светящийся шар был болидом. Вполне возможно, что он упал в океан как метеорит", - цитирует телеканал мнение директора Космического музея Сэндая Тосихисы Маэды.