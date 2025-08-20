https://ria.ru/20250820/shamsutdinov-2036612649.html
Солдат Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, не может попасть на СВО
2025-08-20T23:32:00+03:00
2025-08-20T23:32:00+03:00
2025-08-20T23:35:00+03:00
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Бывшего солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного на 24,5 года за убийство сослуживцев в воинской части Забайкальского края, не берут на специальную военную операцию, хотя он неоднократно просил об этом, сообщил РИА Новости его адвокат Руслан Нагиев. Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам бывший срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. По данным Главного военного следственного управления СК РФ, Шамсутдинов вину признал, проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила. Второй восточный окружной военный суд 21 января 2021 года приговорил Шамсутдинова к 24,5 годам колонии строгого режима и частично удовлетворил иски потерпевших: в сумме на 9,8 миллиона рублей. Обвинение просило 25 лет лишения свободы. "Он с 2022 года много раз просил через колонию, хотел пойти на СВО, писал письма, в последний раз в прошлом году, но ответов нет", - рассказал собеседник агентства.
