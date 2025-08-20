https://ria.ru/20250820/saldo-2036611949.html
Сальдо рассказал, как жители Херсона спасали его от покушений
Сальдо рассказал, как жители Херсона спасали его от покушений - РИА Новости, 20.08.2025
Сальдо рассказал, как жители Херсона спасали его от покушений
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в шоу Рика Санчеса на RT заявил, что до сих пор жив благодаря жителям Херсона, которые несколько раз предупреждали РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T23:28:00+03:00
2025-08-20T23:28:00+03:00
2025-08-20T23:28:00+03:00
в мире
херсон
херсонская область
киев
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988348262_0:314:2986:1994_1920x0_80_0_0_505ee233e1ccebeff52e9b7ef366d10e.jpg
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в шоу Рика Санчеса на RT заявил, что до сих пор жив благодаря жителям Херсона, которые несколько раз предупреждали его о готовящихся Киевом покушениях."Было несколько случаев в Херсоне, когда подкладывали самодельные взрывные устройства по пути следования, где я обычно ездил. В Херсоне я 11 лет был мэром, меня все знали. Так меня не убили, потому что те же люди меня предупреждали: вот по той улице не надо ехать, там в кустах что-то лежит", — рассказал губернатор.Ранее Владимир Сальдо в интервью РИА Новости сообщал о неоднократных попытках покушения на его жизнь, по его словам, это продолжается с 2022 года.В начале августа 2023 года Сальдо был срочно госпитализирован в связи с резким ухудшением здоровья. Он был перевезен в Крым, а затем в Москву, где проходил лечение в НИИ Склифосовского. В СК РФ позднее заявили, что следователи зафиксируют сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами.
https://ria.ru/20250820/saldo-2036540019.html
херсон
херсонская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988348262_257:0:2986:2047_1920x0_80_0_0_3bbb0b4c9e1ca2412a22699984f799ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, херсонская область , киев, владимир сальдо
В мире, Херсон, Херсонская область , Киев, Владимир Сальдо
Сальдо рассказал, как жители Херсона спасали его от покушений
Сальдо заявил, что жители Херсона предупреждали его о взрывных устройствах