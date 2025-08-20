Рейтинг@Mail.ru
Сальдо рассказал, как жители Херсона спасали его от покушений - РИА Новости, 20.08.2025
23:28 20.08.2025
Сальдо рассказал, как жители Херсона спасали его от покушений
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в шоу Рика Санчеса на RT заявил, что до сих пор жив благодаря жителям Херсона, которые несколько раз предупреждали РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в шоу Рика Санчеса на RT заявил, что до сих пор жив благодаря жителям Херсона, которые несколько раз предупреждали его о готовящихся Киевом покушениях."Было несколько случаев в Херсоне, когда подкладывали самодельные взрывные устройства по пути следования, где я обычно ездил. В Херсоне я 11 лет был мэром, меня все знали. Так меня не убили, потому что те же люди меня предупреждали: вот по той улице не надо ехать, там в кустах что-то лежит", — рассказал губернатор.Ранее Владимир Сальдо в интервью РИА Новости сообщал о неоднократных попытках покушения на его жизнь, по его словам, это продолжается с 2022 года.В начале августа 2023 года Сальдо был срочно госпитализирован в связи с резким ухудшением здоровья. Он был перевезен в Крым, а затем в Москву, где проходил лечение в НИИ Склифосовского. В СК РФ позднее заявили, что следователи зафиксируют сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Сальдо высказался о потерях ВСУ, обнародованных хакерами
