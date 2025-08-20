Рейтинг@Mail.ru
20.08.2025
Сальдо высказался о потерях ВСУ, обнародованных хакерами
16:41 20.08.2025
Сальдо высказался о потерях ВСУ, обнародованных хакерами
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал страшными цифрами раскрытую хакерами информацию о потере ВСУ 1,7 миллиона человек в ходе спецоперации. РИА Новости, 20.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал страшными цифрами раскрытую хакерами информацию о потере ВСУ 1,7 миллиона человек в ходе спецоперации. Ранее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных Генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных. "Цифры страшные. Но они показывают: украинская армия перемалывается. И никакие поставки с Запада ее уже не спасут", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
