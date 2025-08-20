https://ria.ru/20250820/ryazan-2036570136.html
Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 26
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Число погибших в результате ЧП в Рязанской области выросло до 26, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона."По состоянию на 20 августа в результате ЧП в Шиловском районе в списках погибших 26 человек", - говорится в сообщении.
