Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 26

Число погибших в результате ЧП в Рязанской области выросло до 26, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Число погибших в результате ЧП в Рязанской области выросло до 26, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона."По состоянию на 20 августа в результате ЧП в Шиловском районе в списках погибших 26 человек", - говорится в сообщении.

