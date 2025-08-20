Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 26
17:52 20.08.2025
Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 26
Число погибших в результате ЧП в Рязанской области выросло до 26, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Число погибших в результате ЧП в Рязанской области выросло до 26, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона."По состоянию на 20 августа в результате ЧП в Шиловском районе в списках погибших 26 человек", - говорится в сообщении.
2025
происшествия, рязанская область, шиловский район
Происшествия, Рязанская область, Шиловский район
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Число погибших в результате ЧП в Рязанской области выросло до 26, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.
"По состоянию на 20 августа в результате ЧП в Шиловском районе в списках погибших 26 человек", - говорится в сообщении.
