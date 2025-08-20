https://ria.ru/20250820/ruanda-2036502325.html
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Руанда приняла первых мигрантов, депортированных из США, сообщает газета Politico со ссылкой на представителя руандийского правительства Йоланде Маколо. В начале августа издание сообщало, что Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США. "Первые семь депортированных мигрантов прибыли в страну в субботу", - говорится в публикации. Отмечается, что руандийские власти предоставляют социальные услуги прибывшим, с ними также связались сотрудники Международной организации по миграции. По данным издания, трое из депортированных заявили, что вернуться в страны происхождения, а четверо дали понять, что хотят остаться в Руанде. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники, осведомленные о переговорах, сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа обсудила с властями Ливии и Руанды отправку в эти страны мигрантов, которые совершали преступления. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
