Руанда приняла первых мигрантов, депортированных из США - РИА Новости, 20.08.2025
14:07 20.08.2025
Руанда приняла первых мигрантов, депортированных из США
Руанда приняла первых мигрантов, депортированных из США - РИА Новости, 20.08.2025
Руанда приняла первых мигрантов, депортированных из США
Руанда приняла первых мигрантов, депортированных из США, сообщает газета Politico со ссылкой на представителя руандийского правительства Йоланде Маколо. РИА Новости, 20.08.2025
в мире
сша
руанда
ливия
дональд трамп
politico
международная организация по миграции
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Руанда приняла первых мигрантов, депортированных из США, сообщает газета Politico со ссылкой на представителя руандийского правительства Йоланде Маколо. В начале августа издание сообщало, что Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США. "Первые семь депортированных мигрантов прибыли в страну в субботу", - говорится в публикации. Отмечается, что руандийские власти предоставляют социальные услуги прибывшим, с ними также связались сотрудники Международной организации по миграции. По данным издания, трое из депортированных заявили, что вернуться в страны происхождения, а четверо дали понять, что хотят остаться в Руанде. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники, осведомленные о переговорах, сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа обсудила с властями Ливии и Руанды отправку в эти страны мигрантов, которые совершали преступления. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
сша
руанда
ливия
в мире, сша, руанда, ливия, дональд трамп, politico, международная организация по миграции
В мире, США, Руанда, Ливия, Дональд Трамп, Politico, Международная организация по миграции
Руанда приняла первых мигрантов, депортированных из США

Politico: Руанда приняла первых депортированных из США мигрантов

CC BY 2.0 / Francisco Anzola / No trucksКигали, Руанда
Кигали, Руанда - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
CC BY 2.0 / Francisco Anzola / No trucks
Кигали, Руанда. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Руанда приняла первых мигрантов, депортированных из США, сообщает газета Politico со ссылкой на представителя руандийского правительства Йоланде Маколо.
В начале августа издание сообщало, что Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США.
"Первые семь депортированных мигрантов прибыли в страну в субботу", - говорится в публикации.
Отмечается, что руандийские власти предоставляют социальные услуги прибывшим, с ними также связались сотрудники Международной организации по миграции.
По данным издания, трое из депортированных заявили, что вернуться в страны происхождения, а четверо дали понять, что хотят остаться в Руанде.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники, осведомленные о переговорах, сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа обсудила с властями Ливии и Руанды отправку в эти страны мигрантов, которые совершали преступления.
В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
В миреСШАРуандаЛивияДональд ТрампPoliticoМеждународная организация по миграции
 
 
