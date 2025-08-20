https://ria.ru/20250820/rt-2036564299.html

В Нью-Дели до конца года запустят телеканал RT India

В Нью-Дели до конца года запустят телеканал RT India - РИА Новости, 20.08.2025

В Нью-Дели до конца года запустят телеканал RT India

Медиахолдинг RT планирует до конца года запустить телеканал RT India в Нью-Дели, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T17:38:00+03:00

2025-08-20T17:38:00+03:00

2025-08-20T17:40:00+03:00

нью-дели

индия

денис мантуров

россия

маргарита симоньян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268618_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8e79db8002fe6d5f8f7430f90d095aef.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Медиахолдинг RT планирует до конца года запустить телеканал RT India в Нью-Дели, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.В ходе заседания Мантуров отдельно отметил, что в первом полугодии нынешнего года число туристов из Индии в России выросло на четверть."В этом контексте логичным является укрепление партнерских отношений по линии средств массовой информации. Уже хорошо известный в Индии медиахолдинг Russia Today планирует до конца года запустить телеканал RT India в Нью-Дели. Это позволит подробно освещать события российско-индийских отношений, а также объективно отражать растущую роль наших стран в современном многополярном мире", - сообщил Мантуров.Как отмечала в начале августа главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, несмотря на попытки некоторых зарубежных стран ограничить вещание RT на их территории, аудитория телеканала растет и развивается: RT - номер один в Африке, открыт телеканал в Сербии, скоро появится вещание в Индии.

https://ria.ru/20250819/filmy-2036256081.html

https://ria.ru/20250820/manturov-2036563182.html

нью-дели

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нью-дели, индия, денис мантуров, россия, маргарита симоньян