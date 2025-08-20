Рейтинг@Mail.ru
В Нью-Дели до конца года запустят телеканал RT India - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 20.08.2025 (обновлено: 17:40 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/rt-2036564299.html
В Нью-Дели до конца года запустят телеканал RT India
В Нью-Дели до конца года запустят телеканал RT India - РИА Новости, 20.08.2025
В Нью-Дели до конца года запустят телеканал RT India
Медиахолдинг RT планирует до конца года запустить телеканал RT India в Нью-Дели, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T17:38:00+03:00
2025-08-20T17:40:00+03:00
нью-дели
индия
денис мантуров
россия
маргарита симоньян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268618_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8e79db8002fe6d5f8f7430f90d095aef.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Медиахолдинг RT планирует до конца года запустить телеканал RT India в Нью-Дели, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.В ходе заседания Мантуров отдельно отметил, что в первом полугодии нынешнего года число туристов из Индии в России выросло на четверть."В этом контексте логичным является укрепление партнерских отношений по линии средств массовой информации. Уже хорошо известный в Индии медиахолдинг Russia Today планирует до конца года запустить телеканал RT India в Нью-Дели. Это позволит подробно освещать события российско-индийских отношений, а также объективно отражать растущую роль наших стран в современном многополярном мире", - сообщил Мантуров.Как отмечала в начале августа главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, несмотря на попытки некоторых зарубежных стран ограничить вещание RT на их территории, аудитория телеканала растет и развивается: RT - номер один в Африке, открыт телеканал в Сербии, скоро появится вещание в Индии.
https://ria.ru/20250819/filmy-2036256081.html
https://ria.ru/20250820/manturov-2036563182.html
нью-дели
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268618_775:0:3506:2048_1920x0_80_0_0_b6969038c535c17be3d2324e96cbaba7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нью-дели, индия, денис мантуров, россия, маргарита симоньян
Нью-Дели, Индия, Денис Мантуров, Россия, Маргарита Симоньян
В Нью-Дели до конца года запустят телеканал RT India

Медиахолдниг RT планирует до конца года запустить в Нью-Дели телеканал RT India

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Логотип телеканала RT. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Медиахолдинг RT планирует до конца года запустить телеканал RT India в Нью-Дели, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.
В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Минпросвещения рекомендовало школьникам фильмы RT.doc
Вчера, 11:41
В ходе заседания Мантуров отдельно отметил, что в первом полугодии нынешнего года число туристов из Индии в России выросло на четверть.
"В этом контексте логичным является укрепление партнерских отношений по линии средств массовой информации. Уже хорошо известный в Индии медиахолдинг Russia Today планирует до конца года запустить телеканал RT India в Нью-Дели. Это позволит подробно освещать события российско-индийских отношений, а также объективно отражать растущую роль наших стран в современном многополярном мире", - сообщил Мантуров.
Как отмечала в начале августа главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, несмотря на попытки некоторых зарубежных стран ограничить вещание RT на их территории, аудитория телеканала растет и развивается: RT - номер один в Африке, открыт телеканал в Сербии, скоро появится вещание в Индии.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Россия готова сотрудничать с Индией в сфере космоса, заявил Мантуров
17:33
 
Нью-ДелиИндияДенис МантуровРоссияМаргарита Симоньян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала