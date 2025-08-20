https://ria.ru/20250820/rossiyu-2036609039.html

Мишустин отметил вклад "Росатома" в социально-экономическое развитие России

2025-08-20T22:28:00+03:00

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. "Росатом" вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, также отметив уникальные компетенции корпорации. Мишустин направил поздравление участникам мероприятия, приуроченного к 80-летию атомной промышленности, отметив особую роль корпорации "Росатом" в российской атомной энергетике. "Обладая уникальными компетенциями, вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие страны", - подчеркнул Мишустин, говоря о роли корпорации. Российский премьер также отметил, что в атомной отрасли РФ особое внимание уделяется цифровой трансформации, экологическому благополучию, подготовке высокопрофессиональных кадров.

