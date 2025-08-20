https://ria.ru/20250820/rossiyu-2036609039.html
Мишустин отметил вклад "Росатома" в социально-экономическое развитие России
Мишустин отметил вклад "Росатома" в социально-экономическое развитие России - РИА Новости, 20.08.2025
Мишустин отметил вклад "Росатома" в социально-экономическое развитие России
"Росатом" вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, также отметив уникальные компетенции... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T22:28:00+03:00
2025-08-20T22:28:00+03:00
2025-08-20T22:28:00+03:00
россия
михаил мишустин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
общество
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. "Росатом" вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, также отметив уникальные компетенции корпорации. Мишустин направил поздравление участникам мероприятия, приуроченного к 80-летию атомной промышленности, отметив особую роль корпорации "Росатом" в российской атомной энергетике. "Обладая уникальными компетенциями, вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие страны", - подчеркнул Мишустин, говоря о роли корпорации. Российский премьер также отметил, что в атомной отрасли РФ особое внимание уделяется цифровой трансформации, экологическому благополучию, подготовке высокопрофессиональных кадров.
россия
россия, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество
Россия, Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Общество
