Мишустин отметил вклад "Росатома" в социально-экономическое развитие России - РИА Новости, 20.08.2025
22:28 20.08.2025
Мишустин отметил вклад "Росатома" в социально-экономическое развитие России
Мишустин отметил вклад "Росатома" в социально-экономическое развитие России
россия
михаил мишустин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
общество
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. "Росатом" вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, также отметив уникальные компетенции корпорации. Мишустин направил поздравление участникам мероприятия, приуроченного к 80-летию атомной промышленности, отметив особую роль корпорации "Росатом" в российской атомной энергетике. "Обладая уникальными компетенциями, вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие страны", - подчеркнул Мишустин, говоря о роли корпорации. Российский премьер также отметил, что в атомной отрасли РФ особое внимание уделяется цифровой трансформации, экологическому благополучию, подготовке высокопрофессиональных кадров.
россия
россия, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество
Россия, Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Общество
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. "Росатом" вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, также отметив уникальные компетенции корпорации.
Мишустин направил поздравление участникам мероприятия, приуроченного к 80-летию атомной промышленности, отметив особую роль корпорации "Росатом" в российской атомной энергетике.
"Обладая уникальными компетенциями, вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие страны", - подчеркнул Мишустин, говоря о роли корпорации.
Российский премьер также отметил, что в атомной отрасли РФ особое внимание уделяется цифровой трансформации, экологическому благополучию, подготовке высокопрофессиональных кадров.
Россия Михаил Мишустин Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Общество
 
 
