22:17 20.08.2025 (обновлено: 22:19 20.08.2025)
Путин рассказал о развитии атомной отрасли России
Путин рассказал о развитии атомной отрасли России
россия
владимир путин
в мире
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам атомной промышленности с 80-летием отрасли выразил уверенность, что атомная отрасль России продолжит курс на укрепление международной кооперации, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уверен, что вы и впредь будете идти вперёд, наращивать фундаментальные и прикладные исследования, продолжать курс на укрепление международной кооперации", - говорится в телеграмме.
2025
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам атомной промышленности с 80-летием отрасли выразил уверенность, что атомная отрасль России продолжит курс на укрепление международной кооперации, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уверен, что вы и впредь будете идти вперёд, наращивать фундаментальные и прикладные исследования, продолжать курс на укрепление международной кооперации", - говорится в телеграмме.
Путин высказался о ядерном щите России
РоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
