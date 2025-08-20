https://ria.ru/20250820/rossiya-2036607870.html
Путин рассказал о развитии атомной отрасли России
Путин рассказал о развитии атомной отрасли России - РИА Новости, 20.08.2025
Путин рассказал о развитии атомной отрасли России
Президент РФ Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам атомной промышленности с 80-летием отрасли выразил уверенность, что атомная отрасль России...
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам атомной промышленности с 80-летием отрасли выразил уверенность, что атомная отрасль России продолжит курс на укрепление международной кооперации, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уверен, что вы и впредь будете идти вперёд, наращивать фундаментальные и прикладные исследования, продолжать курс на укрепление международной кооперации", - говорится в телеграмме.
