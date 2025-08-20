https://ria.ru/20250820/rossiya-2036568612.html

Мантуров отметил потенциал для экспорта СПГ из России в Индию

Мантуров отметил потенциал для экспорта СПГ из России в Индию - РИА Новости, 20.08.2025

Мантуров отметил потенциал для экспорта СПГ из России в Индию

Россия продолжает отгрузки Индии топлива, включая сырую нефть и нефтепродукты, энергетический и коксующийся уголь, видит потенциал для экспорта российского СПГ, РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия продолжает отгрузки Индии топлива, включая сырую нефть и нефтепродукты, энергетический и коксующийся уголь, видит потенциал для экспорта российского СПГ, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. "В контексте отдельных отраслевых направлений прежде всего хотел бы отметить наше сотрудничество в энергетической сфере. Мы продолжаем отгрузки топлива, включая сырую нефть и нефтепродукты, энергетический и коксующийся уголь. Видим потенциал для экспорта российского СПГ", - сообщил Мантуров.

