Путин вывел из госуправления "Гидромашсервис" и "ГМС Нефтемаш"
16:39 20.08.2025
Путин вывел из госуправления "Гидромашсервис" и "ГМС Нефтемаш"
Путин вывел из госуправления "Гидромашсервис" и "ГМС Нефтемаш"
экономика
россия
владимир путин
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вывел из временного государственного управления производителя нефтегазового оборудования "Гидромашсервис" и его структуру "ГМС Нефтемаш", разрешил их приобрести "Русгаздобыче", следует из указа и распоряжения главы государства. Так, из указа президента следует, что "Гидромашсервис" и "ГМС Нефтемаш" были исключены из перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление. "Разрешить совершение акционерным обществом "РусГазДобыча" и (или) лицом, находящимся под его контролем, сделок по приобретению: а) 2 796 591 обыкновенной акции и 2 571 200 привилегированных акций акционерного общества "ГМС Нефтемаш"; б) 3 тысячи обыкновенных акций и 170 привилегированных акций акционерного общества "Гидромашсервис", - говорится в распоряжении Путина.
россия
Новости
ru-RU
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вывел из временного государственного управления производителя нефтегазового оборудования "Гидромашсервис" и его структуру "ГМС Нефтемаш", разрешил их приобрести "Русгаздобыче", следует из указа и распоряжения главы государства.
Так, из указа президента следует, что "Гидромашсервис" и "ГМС Нефтемаш" были исключены из перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление.
"Разрешить совершение акционерным обществом "РусГазДобыча" и (или) лицом, находящимся под его контролем, сделок по приобретению: а) 2 796 591 обыкновенной акции и 2 571 200 привилегированных акций акционерного общества "ГМС Нефтемаш"; б) 3 тысячи обыкновенных акций и 170 привилегированных акций акционерного общества "Гидромашсервис", - говорится в распоряжении Путина.
Глава ФНС доложил Путину об объеме отсрочки для угольной отрасли
13 августа
