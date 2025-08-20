https://ria.ru/20250820/rossiya-2036539867.html

Путин вывел из госуправления "Гидромашсервис" и "ГМС Нефтемаш"

Путин вывел из госуправления "Гидромашсервис" и "ГМС Нефтемаш" - РИА Новости, 20.08.2025

Путин вывел из госуправления "Гидромашсервис" и "ГМС Нефтемаш"

Президент России Владимир Путин вывел из временного государственного управления производителя нефтегазового оборудования "Гидромашсервис" и его структуру "ГМС... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T16:39:00+03:00

2025-08-20T16:39:00+03:00

2025-08-20T16:39:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603038119_0:144:3060:1865_1920x0_80_0_0_8cc2c84b1e7ddec6fb71ee0fc03c0af9.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вывел из временного государственного управления производителя нефтегазового оборудования "Гидромашсервис" и его структуру "ГМС Нефтемаш", разрешил их приобрести "Русгаздобыче", следует из указа и распоряжения главы государства. Так, из указа президента следует, что "Гидромашсервис" и "ГМС Нефтемаш" были исключены из перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление. "Разрешить совершение акционерным обществом "РусГазДобыча" и (или) лицом, находящимся под его контролем, сделок по приобретению: а) 2 796 591 обыкновенной акции и 2 571 200 привилегированных акций акционерного общества "ГМС Нефтемаш"; б) 3 тысячи обыкновенных акций и 170 привилегированных акций акционерного общества "Гидромашсервис", - говорится в распоряжении Путина.

https://ria.ru/20250813/ekonomika-2035014482.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин