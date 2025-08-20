Рейтинг@Mail.ru
В Алтайском крае отменили выступление Джарахова
Шоубиз
 
16:37 20.08.2025
В Алтайском крае отменили выступление Джарахова
В Алтайском крае отменили выступление Джарахова - РИА Новости, 20.08.2025
В Алтайском крае отменили выступление Джарахова
Выступление музыканта Эльдара Джарахова, известного своими оскорбительными высказываниями в отношении русских, отменили на фестивале молодежи в Алтайском крае... РИА Новости, 20.08.2025
БАРНАУЛ , 20 авг - РИА Новости. Выступление музыканта Эльдара Джарахова, известного своими оскорбительными высказываниями в отношении русских, отменили на фестивале молодежи в Алтайском крае после сигнала общественников, сообщили в региональном отделении "Народного фронта". "Общественники и надзорные органы Алтайского края отменили выступление Эльдара Джарахова на фестивале молодёжи. Причинами отмены выступления стали публичное оскорбление россиян, пропаганда асоциального поведения, грубые нарушения этических и иных общественных норм", - говорится в сообщении. В общественной организации отметили, что после первой волны анонсов фестиваля сельской молодёжи в Павловске в "Народный фронт" и надзорные органы Алтайского края поступило более сотни обращений от жителей с требованием проверить музыканта. "Народный фронт обратился в полицию и прокуратуру. Правоохранительные органы подтвердили, что подобное поведение скандального исполнителя может быть использовано для дискредитации из-за рубежа", - подчеркивают в "Народном фронте". По сообщению регионального отделения ОНФ, Джарахов публично оскорблял соотечественников, а также использовал антироссийскую риторику в PR-акциях, поддерживал недружественные государства. "Кроме того, блогер и музыкант известен своими связями с враждебной политической эмиграцией и "иноагентами", - подчеркнули в организации.
В Алтайском крае отменили выступление Джарахова

На фестивале молодежи в Алтайском крае отменили выступление Джарахова

БАРНАУЛ , 20 авг - РИА Новости. Выступление музыканта Эльдара Джарахова, известного своими оскорбительными высказываниями в отношении русских, отменили на фестивале молодежи в Алтайском крае после сигнала общественников, сообщили в региональном отделении "Народного фронта".
"Общественники и надзорные органы Алтайского края отменили выступление Эльдара Джарахова на фестивале молодёжи. Причинами отмены выступления стали публичное оскорбление россиян, пропаганда асоциального поведения, грубые нарушения этических и иных общественных норм", - говорится в сообщении.
В общественной организации отметили, что после первой волны анонсов фестиваля сельской молодёжи в Павловске в "Народный фронт" и надзорные органы Алтайского края поступило более сотни обращений от жителей с требованием проверить музыканта.
"Народный фронт обратился в полицию и прокуратуру. Правоохранительные органы подтвердили, что подобное поведение скандального исполнителя может быть использовано для дискредитации из-за рубежа", - подчеркивают в "Народном фронте".
По сообщению регионального отделения ОНФ, Джарахов публично оскорблял соотечественников, а также использовал антироссийскую риторику в PR-акциях, поддерживал недружественные государства.
"Кроме того, блогер и музыкант известен своими связями с враждебной политической эмиграцией и "иноагентами", - подчеркнули в организации.
На Алтае отстранили кондуктора за футболку с оскорбительной надписью
30 мая, 15:19
