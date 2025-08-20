https://ria.ru/20250820/rossiya-2036534280.html

Британия ввела новые ограничения в рамках санкций против России

Великобритания ввела ограничения против пяти организаций и трех физических лиц в рамках антироссийских санкций, говорится в сообщении британского минфина. РИА Новости, 20.08.2025

ЛОНДОН, 20 авг - РИА Новости. Великобритания ввела ограничения против пяти организаций и трех физических лиц в рамках антироссийских санкций, говорится в сообщении британского минфина.В частности, в санкционный список внесен киргизский "Капитал Банк Центральной Азии" и его директор, гражданин Киргизии Кантемир Чалбаев, а также еще один гражданин Киргизии.В санкционный список попал гражданин РФ Леонид Шумаков, которого Лондон называет директором "проекта A7A5". В июне британская газета Financial Times сообщала, что через привязанный к рублю стейблкоин A7A5, запущенный в Киргизии, якобы прошло 9,3 миллиарда долларов за несколько месяцев.Санкции также введены против люксембургской компании Altair Holding и киргизских компаний Tengricoin, Grinex и Old Vector.

