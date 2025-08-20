https://ria.ru/20250820/rossiya-2036534280.html
Британия ввела новые ограничения в рамках санкций против России
Британия ввела новые ограничения в рамках санкций против России - РИА Новости, 20.08.2025
Британия ввела новые ограничения в рамках санкций против России
Великобритания ввела ограничения против пяти организаций и трех физических лиц в рамках антироссийских санкций, говорится в сообщении британского минфина. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T16:10:00+03:00
2025-08-20T16:10:00+03:00
2025-08-20T16:30:00+03:00
россия
в мире
киргизия
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:230:3057:1950_1920x0_80_0_0_95e55755e2fc8e1e6b82d7dab4476eed.jpg
ЛОНДОН, 20 авг - РИА Новости. Великобритания ввела ограничения против пяти организаций и трех физических лиц в рамках антироссийских санкций, говорится в сообщении британского минфина.В частности, в санкционный список внесен киргизский "Капитал Банк Центральной Азии" и его директор, гражданин Киргизии Кантемир Чалбаев, а также еще один гражданин Киргизии.В санкционный список попал гражданин РФ Леонид Шумаков, которого Лондон называет директором "проекта A7A5". В июне британская газета Financial Times сообщала, что через привязанный к рублю стейблкоин A7A5, запущенный в Киргизии, якобы прошло 9,3 миллиарда долларов за несколько месяцев.Санкции также введены против люксембургской компании Altair Holding и киргизских компаний Tengricoin, Grinex и Old Vector.
https://ria.ru/20250820/telegraph-2036421028.html
россия
киргизия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f72cf0c86700fab04f54d4385f01a0b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, киргизия, великобритания
Россия, В мире, Киргизия, Великобритания
Британия ввела новые ограничения в рамках санкций против России
Британия ввела ограничения против 5 организаций в рамках антироссийских санкций