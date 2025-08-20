Рейтинг@Mail.ru
Британия ввела новые ограничения в рамках санкций против России - РИА Новости, 20.08.2025
16:10 20.08.2025 (обновлено: 16:30 20.08.2025)
Британия ввела новые ограничения в рамках санкций против России
Британия ввела новые ограничения в рамках санкций против России - РИА Новости, 20.08.2025
Британия ввела новые ограничения в рамках санкций против России
Великобритания ввела ограничения против пяти организаций и трех физических лиц в рамках антироссийских санкций, говорится в сообщении британского минфина.
россия
в мире
киргизия
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:230:3057:1950_1920x0_80_0_0_95e55755e2fc8e1e6b82d7dab4476eed.jpg
ЛОНДОН, 20 авг - РИА Новости. Великобритания ввела ограничения против пяти организаций и трех физических лиц в рамках антироссийских санкций, говорится в сообщении британского минфина.В частности, в санкционный список внесен киргизский "Капитал Банк Центральной Азии" и его директор, гражданин Киргизии Кантемир Чалбаев, а также еще один гражданин Киргизии.В санкционный список попал гражданин РФ Леонид Шумаков, которого Лондон называет директором "проекта A7A5". В июне британская газета Financial Times сообщала, что через привязанный к рублю стейблкоин A7A5, запущенный в Киргизии, якобы прошло 9,3 миллиарда долларов за несколько месяцев.Санкции также введены против люксембургской компании Altair Holding и киргизских компаний Tengricoin, Grinex и Old Vector.
россия
киргизия
великобритания
россия, в мире, киргизия, великобритания
Россия, В мире, Киргизия, Великобритания
Британия ввела новые ограничения в рамках санкций против России

Британия ввела ограничения против 5 организаций в рамках антироссийских санкций

© AP Photo / Matt Dunham Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 20 авг - РИА Новости. Великобритания ввела ограничения против пяти организаций и трех физических лиц в рамках антироссийских санкций, говорится в сообщении британского минфина.
В частности, в санкционный список внесен киргизский "Капитал Банк Центральной Азии" и его директор, гражданин Киргизии Кантемир Чалбаев, а также еще один гражданин Киргизии.
В санкционный список попал гражданин РФ Леонид Шумаков, которого Лондон называет директором "проекта A7A5". В июне британская газета Financial Times сообщала, что через привязанный к рублю стейблкоин A7A5, запущенный в Киргизии, якобы прошло 9,3 миллиарда долларов за несколько месяцев.
Санкции также введены против люксембургской компании Altair Holding и киргизских компаний Tengricoin, Grinex и Old Vector.
