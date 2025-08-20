Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/rossiya-2036529717.html
В Ингушетии в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди
В Ингушетии в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди - РИА Новости, 20.08.2025
В Ингушетии в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди
Сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду ожидаются в ближайшие сутки на территории Ингушетии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T15:51:00+03:00
2025-08-20T15:51:00+03:00
республика ингушетия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ливневые дожди и грозы в москве
происшествия
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755865284_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b5fa2eb39dd4ada32d300c85510258f1.jpg
НАЛЬЧИК, 20 авг - РИА Новости. Сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду ожидаются в ближайшие сутки на территории Ингушетии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. "В период 18-20 часов и до конца суток 20 августа, ночью и днем 21 августа местами в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
https://ria.ru/20250817/pogoda-2035875133.html
республика ингушетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755865284_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_167b11031ba72b813d488142abd4dbd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика ингушетия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ливневые дожди и грозы в москве, происшествия, погода
Республика Ингушетия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ливневые дожди и грозы в Москве, Происшествия, Погода
В Ингушетии в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди

МЧС: в Ингушетии в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди с грозами и градом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖенщина идет под зонтом во время дождя
Женщина идет под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Женщина идет под зонтом во время дождя. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 20 авг - РИА Новости. Сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду ожидаются в ближайшие сутки на территории Ингушетии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.
"В период 18-20 часов и до конца суток 20 августа, ночью и днем 21 августа местами в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Москвичей предупредили о сильных дождях на следующей неделе
17 августа, 11:00
 
Республика ИнгушетияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ливневые дожди и грозы в МосквеПроисшествияПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала