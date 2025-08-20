https://ria.ru/20250820/rossiya-2036529717.html

В Ингушетии в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди

В Ингушетии в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди - РИА Новости, 20.08.2025

В Ингушетии в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди

Сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду ожидаются в ближайшие сутки на территории Ингушетии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 20.08.2025

НАЛЬЧИК, 20 авг - РИА Новости. Сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду ожидаются в ближайшие сутки на территории Ингушетии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. "В период 18-20 часов и до конца суток 20 августа, ночью и днем 21 августа местами в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

