https://ria.ru/20250820/rossiya-2036529717.html
В Ингушетии в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди
В Ингушетии в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди - РИА Новости, 20.08.2025
В Ингушетии в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди
Сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду ожидаются в ближайшие сутки на территории Ингушетии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T15:51:00+03:00
2025-08-20T15:51:00+03:00
2025-08-20T15:51:00+03:00
республика ингушетия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ливневые дожди и грозы в москве
происшествия
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755865284_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b5fa2eb39dd4ada32d300c85510258f1.jpg
НАЛЬЧИК, 20 авг - РИА Новости. Сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду ожидаются в ближайшие сутки на территории Ингушетии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. "В период 18-20 часов и до конца суток 20 августа, ночью и днем 21 августа местами в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
https://ria.ru/20250817/pogoda-2035875133.html
республика ингушетия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755865284_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_167b11031ba72b813d488142abd4dbd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика ингушетия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ливневые дожди и грозы в москве, происшествия, погода
Республика Ингушетия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ливневые дожди и грозы в Москве, Происшествия, Погода
В Ингушетии в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди
МЧС: в Ингушетии в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди с грозами и градом