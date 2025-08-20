https://ria.ru/20250820/rossiya-2036526051.html

В Красноярском крае экс-главу фонда ОМС обвинили в нецелевых расходах

2025-08-20T15:34:00+03:00

происшествия

красноярский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

КРАСНОЯРСК, 20 авг – РИА Новости. Бывший директор территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Красноярского края и его заместитель обвиняются в нецелевом расходовании более 7,3 миллиона рублей на частные клиники, фигуранты дали признательные показания, сообщает региональный главк СК РФ. По данным ведомства, в декабре 2023 года директор регионального ТФОМС и его заместитель – начальник финансово-экономического отдела организовали нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов, предназначенных исключительно для финансирования государственных медицинских учреждений. Вместо этого, руководитель и его заместитель включили в перечень получателей десять коммерческих клиник, принимающих участие в программе обязательного медицинского страхования. "Предъявлено обвинение бывшим директору территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края и его заместителю в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" частью 2 статьей 285.2 УК РФ "нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении. Эти противоправные действия привели к незаконным выплатам указанным частными учреждениями здравоохранения свыше 7,3 миллиона рублей. Фигурантов дела допросили, и они дали признательные показания. В ходе расследования следователи совместно с сотрудниками УФСБ провели обыски мест жительства обвиняемых. Продолжается работа по установлению всех обстоятельств совершенного преступления, уточняют в региональном СК. Как сообщается на сайте ТФОМС Красноярского края, должность заместителя директора - начальника финансово-экономического управления занимает Светлана Павловская, которая также исполняет обязанности директора ТФОМС. До октября 2024 года главой регионального фонда ОМС был Сергей Козаченко.

