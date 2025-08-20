https://ria.ru/20250820/rossiya-2036526051.html
В Красноярском крае экс-главу фонда ОМС обвинили в нецелевых расходах
В Красноярском крае экс-главу фонда ОМС обвинили в нецелевых расходах - РИА Новости, 20.08.2025
В Красноярском крае экс-главу фонда ОМС обвинили в нецелевых расходах
Бывший директор территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Красноярского края и его заместитель обвиняются в нецелевом расходовании... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T15:34:00+03:00
2025-08-20T15:34:00+03:00
2025-08-20T15:34:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
КРАСНОЯРСК, 20 авг – РИА Новости. Бывший директор территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Красноярского края и его заместитель обвиняются в нецелевом расходовании более 7,3 миллиона рублей на частные клиники, фигуранты дали признательные показания, сообщает региональный главк СК РФ. По данным ведомства, в декабре 2023 года директор регионального ТФОМС и его заместитель – начальник финансово-экономического отдела организовали нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов, предназначенных исключительно для финансирования государственных медицинских учреждений. Вместо этого, руководитель и его заместитель включили в перечень получателей десять коммерческих клиник, принимающих участие в программе обязательного медицинского страхования. "Предъявлено обвинение бывшим директору территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края и его заместителю в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" частью 2 статьей 285.2 УК РФ "нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении. Эти противоправные действия привели к незаконным выплатам указанным частными учреждениями здравоохранения свыше 7,3 миллиона рублей. Фигурантов дела допросили, и они дали признательные показания. В ходе расследования следователи совместно с сотрудниками УФСБ провели обыски мест жительства обвиняемых. Продолжается работа по установлению всех обстоятельств совершенного преступления, уточняют в региональном СК. Как сообщается на сайте ТФОМС Красноярского края, должность заместителя директора - начальника финансово-экономического управления занимает Светлана Павловская, которая также исполняет обязанности директора ТФОМС. До октября 2024 года главой регионального фонда ОМС был Сергей Козаченко.
https://ria.ru/20250820/moskva-2036522318.html
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае экс-главу фонда ОМС обвинили в нецелевых расходах
В Красноярском крае экс-главу фонда ОМС и его зама обвинили в нецелевых расходах
КРАСНОЯРСК, 20 авг – РИА Новости. Бывший директор территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Красноярского края и его заместитель обвиняются в нецелевом расходовании более 7,3 миллиона рублей на частные клиники, фигуранты дали признательные показания, сообщает региональный главк СК РФ.
По данным ведомства, в декабре 2023 года директор регионального ТФОМС и его заместитель – начальник финансово-экономического отдела организовали нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов, предназначенных исключительно для финансирования государственных медицинских учреждений. Вместо этого, руководитель и его заместитель включили в перечень получателей десять коммерческих клиник, принимающих участие в программе обязательного медицинского страхования.
"Предъявлено обвинение бывшим директору территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края
и его заместителю в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" частью 2 статьей 285.2 УК РФ
"нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.
Эти противоправные действия привели к незаконным выплатам указанным частными учреждениями здравоохранения свыше 7,3 миллиона рублей. Фигурантов дела допросили, и они дали признательные показания. В ходе расследования следователи совместно с сотрудниками УФСБ провели обыски мест жительства обвиняемых. Продолжается работа по установлению всех обстоятельств совершенного преступления, уточняют в региональном СК
.
Как сообщается на сайте ТФОМС Красноярского края, должность заместителя директора - начальника финансово-экономического управления занимает Светлана Павловская, которая также исполняет обязанности директора ТФОМС. До октября 2024 года главой регионального фонда ОМС был Сергей Козаченко.