В ЕАО начнут реализовывать программы целевого обучения для педагогов
15:17 20.08.2025
В ЕАО начнут реализовывать программы целевого обучения для педагогов
общество
россия
еврейская автономная область
владимир путин
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Программы целевого обучения по педагогическим направлениям начнут реализовывать с сентября в ЕАО, доложила президенту РФ Владимиру Путину врио главы региона Мария Костюк. "Педагогов мы сегодня тоже начинаем с сентября учить на целевом. Нам нужны педагоги, нужны те, кто достойно должен учить", - сказала Костюк на встрече с президентом. Она отметила, что строительные специальности в настоящее время так же занимают ведущие позиции и являются наиболее прибыльными для экономики Еврейской автономной области.
россия
еврейская автономная область
общество, россия, еврейская автономная область, владимир путин
Общество, Россия, Еврейская автономная область, Владимир Путин
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Программы целевого обучения по педагогическим направлениям начнут реализовывать с сентября в ЕАО, доложила президенту РФ Владимиру Путину врио главы региона Мария Костюк.
"Педагогов мы сегодня тоже начинаем с сентября учить на целевом. Нам нужны педагоги, нужны те, кто достойно должен учить", - сказала Костюк на встрече с президентом.
Она отметила, что строительные специальности в настоящее время так же занимают ведущие позиции и являются наиболее прибыльными для экономики Еврейской автономной области.
Чернышенко рассказал о работе Центра знаний "Машук"
Общество Россия Еврейская автономная область Владимир Путин
 
 
