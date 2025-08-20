https://ria.ru/20250820/rossiya-2036523632.html
В ЕАО начнут реализовывать программы целевого обучения для педагогов
В ЕАО начнут реализовывать программы целевого обучения для педагогов
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Программы целевого обучения по педагогическим направлениям начнут реализовывать с сентября в ЕАО, доложила президенту РФ Владимиру Путину врио главы региона Мария Костюк. "Педагогов мы сегодня тоже начинаем с сентября учить на целевом. Нам нужны педагоги, нужны те, кто достойно должен учить", - сказала Костюк на встрече с президентом. Она отметила, что строительные специальности в настоящее время так же занимают ведущие позиции и являются наиболее прибыльными для экономики Еврейской автономной области.
