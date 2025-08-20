https://ria.ru/20250820/rossiya-2036523632.html

В ЕАО начнут реализовывать программы целевого обучения для педагогов

В ЕАО начнут реализовывать программы целевого обучения для педагогов - РИА Новости, 20.08.2025

В ЕАО начнут реализовывать программы целевого обучения для педагогов

Программы целевого обучения по педагогическим направлениям начнут реализовывать с сентября в ЕАО, доложила президенту РФ Владимиру Путину врио главы региона... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T15:17:00+03:00

2025-08-20T15:17:00+03:00

2025-08-20T15:17:00+03:00

общество

россия

еврейская автономная область

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573192030_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_5053fc07cb90c557f8cdb988b5f43f3b.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Программы целевого обучения по педагогическим направлениям начнут реализовывать с сентября в ЕАО, доложила президенту РФ Владимиру Путину врио главы региона Мария Костюк. "Педагогов мы сегодня тоже начинаем с сентября учить на целевом. Нам нужны педагоги, нужны те, кто достойно должен учить", - сказала Костюк на встрече с президентом. Она отметила, что строительные специальности в настоящее время так же занимают ведущие позиции и являются наиболее прибыльными для экономики Еврейской автономной области.

https://ria.ru/20250820/chernyshenko-2036490234.html

россия

еврейская автономная область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, еврейская автономная область, владимир путин