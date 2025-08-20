Рейтинг@Mail.ru
Пушилин назвал Дугину героической личностью - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/rossiya-2036511063.html
Пушилин назвал Дугину героической личностью
Пушилин назвал Дугину героической личностью - РИА Новости, 20.08.2025
Пушилин назвал Дугину героической личностью
Политолог и публицист Дарья Дугина многое делала для Донецкой Народной Республики, в регионе ее воспринимают как героическую личность, заявил глава ДНР Денис... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T14:38:00+03:00
2025-08-20T14:38:00+03:00
донецкая народная республика
московская область (подмосковье)
мариуполь
дарья дугина
денис пушилин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036496451_0:0:1493:840_1920x0_80_0_0_2c6a5af2ca6d83e4f75c0d83b7d939bb.jpg
ЗАХАРОВО (Московская обл.), 20 авг - РИА Новости. Политолог и публицист Дарья Дугина многое делала для Донецкой Народной Республики, в регионе ее воспринимают как героическую личность, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной открыли в парке Захарово в Одинцовском городском округе Подмосковья в третью годовщину её смерти, 20 августа. "Вы знаете, для нас ценен каждый человек, который смог осознать, что происходило задолго до того, как уже это стало более-менее понятно многим в текущем моменте… Что касаемо Дарьи, это вроде бы хрупкая девушка, но она приехала в Мариуполь, когда еще было опасно. Она делала очень много полезной работы, даже не приезжая в ДНР", - сказал Пушилин журналистам после открытия памятника. По его словам, Дугиной было важно своими глазами увидеть обстановку в регионе, лично поддержать его жителей. "Конечно, ДНР не может остаться в стороне, именем Дарьи Дугиной названа одна из улиц… Я вам скажу, что нужно людям, которые с таким самопожертвованием поддерживают русский мир и дают определенный ориентир для многих, может быть, и следующих поколений, уделять больше внимания их памяти и создавать необходимые предпосылки, чтобы были те важные и нужные ориентиры… Вот одна из таких героических личностей, как мы воспринимаем в Донецке, в Донецкой Народной Республике, на Донбассе, Дарья Дугина", - подчеркнул глава ДНР. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
https://ria.ru/20250820/simonjan-2036500225.html
донецкая народная республика
московская область (подмосковье)
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036496451_227:0:1123:672_1920x0_80_0_0_b8afb2f4522934f12b6a4b79205475e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, московская область (подмосковье), мариуполь, дарья дугина, денис пушилин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Донецкая Народная Республика, Московская область (Подмосковье), Мариуполь, Дарья Дугина, Денис Пушилин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Пушилин назвал Дугину героической личностью

Пушилин: Дугина многое делала для ДНР, ее воспринимают как героическую личность

© РИА НовостиОткрытие памятника Дарье Дугиной
Открытие памятника Дарье Дугиной - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости
Открытие памятника Дарье Дугиной
Читать ria.ru в
Дзен
ЗАХАРОВО (Московская обл.), 20 авг - РИА Новости. Политолог и публицист Дарья Дугина многое делала для Донецкой Народной Республики, в регионе ее воспринимают как героическую личность, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной открыли в парке Захарово в Одинцовском городском округе Подмосковья в третью годовщину её смерти, 20 августа.
"Вы знаете, для нас ценен каждый человек, который смог осознать, что происходило задолго до того, как уже это стало более-менее понятно многим в текущем моменте… Что касаемо Дарьи, это вроде бы хрупкая девушка, но она приехала в Мариуполь, когда еще было опасно. Она делала очень много полезной работы, даже не приезжая в ДНР", - сказал Пушилин журналистам после открытия памятника.
По его словам, Дугиной было важно своими глазами увидеть обстановку в регионе, лично поддержать его жителей.
"Конечно, ДНР не может остаться в стороне, именем Дарьи Дугиной названа одна из улиц… Я вам скажу, что нужно людям, которые с таким самопожертвованием поддерживают русский мир и дают определенный ориентир для многих, может быть, и следующих поколений, уделять больше внимания их памяти и создавать необходимые предпосылки, чтобы были те важные и нужные ориентиры… Вот одна из таких героических личностей, как мы воспринимаем в Донецке, в Донецкой Народной Республике, на Донбассе, Дарья Дугина", - подчеркнул глава ДНР.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
Фотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Симоньян назвала погибшую Дугину девочкой со светлой душой
14:01
 
Донецкая Народная РеспубликаМосковская область (Подмосковье)МариупольДарья ДугинаДенис ПушилинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала