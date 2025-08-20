https://ria.ru/20250820/rossiya-2036511063.html
Пушилин назвал Дугину героической личностью
ЗАХАРОВО (Московская обл.), 20 авг - РИА Новости. Политолог и публицист Дарья Дугина многое делала для Донецкой Народной Республики, в регионе ее воспринимают как героическую личность, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной открыли в парке Захарово в Одинцовском городском округе Подмосковья в третью годовщину её смерти, 20 августа. "Вы знаете, для нас ценен каждый человек, который смог осознать, что происходило задолго до того, как уже это стало более-менее понятно многим в текущем моменте… Что касаемо Дарьи, это вроде бы хрупкая девушка, но она приехала в Мариуполь, когда еще было опасно. Она делала очень много полезной работы, даже не приезжая в ДНР", - сказал Пушилин журналистам после открытия памятника. По его словам, Дугиной было важно своими глазами увидеть обстановку в регионе, лично поддержать его жителей. "Конечно, ДНР не может остаться в стороне, именем Дарьи Дугиной названа одна из улиц… Я вам скажу, что нужно людям, которые с таким самопожертвованием поддерживают русский мир и дают определенный ориентир для многих, может быть, и следующих поколений, уделять больше внимания их памяти и создавать необходимые предпосылки, чтобы были те важные и нужные ориентиры… Вот одна из таких героических личностей, как мы воспринимаем в Донецке, в Донецкой Народной Республике, на Донбассе, Дарья Дугина", - подчеркнул глава ДНР. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
