Произведения Дугиной стали общественным достоянием, заявил Киселев

2025-08-20T14:12:00+03:00

ЗАХАРОВО (Московская обл.), 20 авг - РИА Новости. Произведения Дарьи Дугиной, изданные родителями после ее смерти, стали общественным достоянием, молодежь ими зачитывается и подпитывается, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной открыли в парке Захарово в Одинцовском городском округе Подмосковья в третью годовщину ее смерти, 20 августа. "После года затворничества и молитв родители Даши дали ей новую жизнь, раскрыли этот бутон и представили всем этот прекрасный цветок, издав ее произведения, которые, наверное, если бы Даша жила дальше, они бы накапливались и появились каким-то довеском вслед за более основательными работами… Сейчас так получилось, что они стали достоянием общественности. Молодежь зачитывается и подпитывается ими", - сказал Киселев перед открытием памятника. По его словам, книги Дугиной содержат много полезного: от простых житейских советов до самых возвышенных интеллектуальных и духовных конструкций. "Сейчас здесь было сказано, что Даша стала символом своего поколения. Даша для старших поколений является вызовом, и нам всем приходится как-то пытаться соответствовать тому высокому стандарту, который Даша заложила и предложила всем", - добавил Киселев. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.

