Рейтинг@Mail.ru
Мантуров оценил перспективы сотрудничества с Индией по мирному атому - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/rossija-2036563762.html
Мантуров оценил перспективы сотрудничества с Индией по мирному атому
Мантуров оценил перспективы сотрудничества с Индией по мирному атому - РИА Новости, 20.08.2025
Мантуров оценил перспективы сотрудничества с Индией по мирному атому
Россия рассчитывает на расширение комплексного взаимодействия с Индией по мирному атому, в том числе на основе успешного опыта по проекту строительства АЭС... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T17:34:00+03:00
2025-08-20T17:34:00+03:00
в мире
россия
индия
москва
денис мантуров
куданкулам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847792450_0:93:2400:1443_1920x0_80_0_0_b09984858b5c8f7f2add9b5fef0fd8fd.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает на расширение комплексного взаимодействия с Индией по мирному атому, в том числе на основе успешного опыта по проекту строительства АЭС "Куданкулам", заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. В среду в Москве проходит 26-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. "Рассчитываем на расширение комплексного взаимодействия по линии мирного атома, в том числе на основе успешного опыта по проекту строительства АЭС "Куданкулам", - сказал Мантуров.
https://ria.ru/20250818/putin-2036066325.html
россия
индия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847792450_176:0:2224:1536_1920x0_80_0_0_74922ba4944c24998639fbd46594f345.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, индия, москва, денис мантуров, куданкулам
В мире, Россия, Индия, Москва, Денис Мантуров, Куданкулам
Мантуров оценил перспективы сотрудничества с Индией по мирному атому

Мантуров: РФ рассчитывает на расширение взаимодействия с Индией по мирному атому

CC BY-SA 4.0 / Reetesh Chaurasia / Kudankulam Nuclear Power Plant (KKNPP) Units 1 and 2 at Kudankulam in Tirunelveli district of Tamil Nadu, India (cropped) АЭС "Куданкулам" в Индии
 АЭС Куданкулам в Индии - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
CC BY-SA 4.0 / Reetesh Chaurasia / Kudankulam Nuclear Power Plant (KKNPP) Units 1 and 2 at Kudankulam in Tirunelveli district of Tamil Nadu, India (cropped)
АЭС "Куданкулам" в Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает на расширение комплексного взаимодействия с Индией по мирному атому, в том числе на основе успешного опыта по проекту строительства АЭС "Куданкулам", заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
В среду в Москве проходит 26-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.
"Рассчитываем на расширение комплексного взаимодействия по линии мирного атома, в том числе на основе успешного опыта по проекту строительства АЭС "Куданкулам", - сказал Мантуров.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Путин обсудил итоги встречи на Аляске с премьером Индии
18 августа, 15:01
 
В миреРоссияИндияМоскваДенис МантуровКуданкулам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала