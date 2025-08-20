https://ria.ru/20250820/rossija-2036563762.html
Мантуров оценил перспективы сотрудничества с Индией по мирному атому
Мантуров оценил перспективы сотрудничества с Индией по мирному атому - РИА Новости, 20.08.2025
Мантуров оценил перспективы сотрудничества с Индией по мирному атому
Россия рассчитывает на расширение комплексного взаимодействия с Индией по мирному атому, в том числе на основе успешного опыта по проекту строительства АЭС... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T17:34:00+03:00
2025-08-20T17:34:00+03:00
2025-08-20T17:34:00+03:00
в мире
россия
индия
москва
денис мантуров
куданкулам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847792450_0:93:2400:1443_1920x0_80_0_0_b09984858b5c8f7f2add9b5fef0fd8fd.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает на расширение комплексного взаимодействия с Индией по мирному атому, в том числе на основе успешного опыта по проекту строительства АЭС "Куданкулам", заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. В среду в Москве проходит 26-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. "Рассчитываем на расширение комплексного взаимодействия по линии мирного атома, в том числе на основе успешного опыта по проекту строительства АЭС "Куданкулам", - сказал Мантуров.
https://ria.ru/20250818/putin-2036066325.html
россия
индия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847792450_176:0:2224:1536_1920x0_80_0_0_74922ba4944c24998639fbd46594f345.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индия, москва, денис мантуров, куданкулам
В мире, Россия, Индия, Москва, Денис Мантуров, Куданкулам
Мантуров оценил перспективы сотрудничества с Индией по мирному атому
Мантуров: РФ рассчитывает на расширение взаимодействия с Индией по мирному атому