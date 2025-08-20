Рейтинг@Mail.ru
MAX помог полиции установить личность подозреваемого в хищении денег - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/rossija-2036552214.html
MAX помог полиции установить личность подозреваемого в хищении денег
MAX помог полиции установить личность подозреваемого в хищении денег - РИА Новости, 20.08.2025
MAX помог полиции установить личность подозреваемого в хищении денег
Центр безопасности национального мессенджера Max оказал содействие МВД России, чтобы установить личность подозреваемого в хищении денежных средств у жительницы... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T17:05:00+03:00
2025-08-20T17:05:00+03:00
происшествия
курск
ростовская область
шахты
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032421067_0:148:2500:1554_1920x0_80_0_0_05dbc790609951f4aead7b78cad3a307.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Центр безопасности национального мессенджера Max оказал содействие МВД России, чтобы установить личность подозреваемого в хищении денежных средств у жительницы Курска - он передал необходимые данные по запросу полиции, сообщили в пресс-службе VK. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ&gt;&gt;&gt;"Задержание жителя Ростовской области, который подозревается в первом случае дистанционного хищения с использованием мессенджера МАХ, стало возможным в том числе благодаря информации, которую Центр безопасности МАХ оперативно передал по запросу МВД. С помощью переданных данных полиция максимально быстро установила личность подозреваемого и выяснила, что он исполнял роль посредника при переводе денежных средств аферистам за рубежом", - сказали в пресс-службе. Украденные средства были заблокированы на счете и не попали в руки мошенников - россиянка сможет вернуть свои деньги, добавили в компании. Ранее в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что правоохранители задержали жителя города Шахты Ростовской области по подозрению в пособничестве зарубежным мошенникам, которые использовали в своей схеме мессенджер Мax. По данным МВД, о первом случае дистанционного хищения с использованием мессенджера Мax стало известно 14 августа. Жительница Курска выполнила указания неизвестных, которые представлялись сотрудниками различных государственных органов, и лишилась 444 тысяч рублей. Обман начался со звонка через новый мессенджер. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
https://ria.ru/20250702/rossiya-2026582966.html
https://ria.ru/20250630/messendzher-2026277950.html
курск
ростовская область
шахты
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032421067_0:0:2421:1815_1920x0_80_0_0_d04c70e0850cb6a14aa3a7727d9d976f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курск, ростовская область, шахты, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Курск, Ростовская область, Шахты, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
MAX помог полиции установить личность подозреваемого в хищении денег

MAX помог установить личность подозреваемого в хищении денег у жительницы Курска

© РИА Новости / Владимир АстапковичМессенджер MAX
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер MAX. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Центр безопасности национального мессенджера Max оказал содействие МВД России, чтобы установить личность подозреваемого в хищении денежных средств у жительницы Курска - он передал необходимые данные по запросу полиции, сообщили в пресс-службе VK.
Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>
"Задержание жителя Ростовской области, который подозревается в первом случае дистанционного хищения с использованием мессенджера МАХ, стало возможным в том числе благодаря информации, которую Центр безопасности МАХ оперативно передал по запросу МВД. С помощью переданных данных полиция максимально быстро установила личность подозреваемого и выяснила, что он исполнял роль посредника при переводе денежных средств аферистам за рубежом", - сказали в пресс-службе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Где мы теперь будем ругать Путина? В России заработал свой мессенджер
2 июля, 08:00
Украденные средства были заблокированы на счете и не попали в руки мошенников - россиянка сможет вернуть свои деньги, добавили в компании.
Ранее в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что правоохранители задержали жителя города Шахты Ростовской области по подозрению в пособничестве зарубежным мошенникам, которые использовали в своей схеме мессенджер Мax.
По данным МВД, о первом случае дистанционного хищения с использованием мессенджера Мax стало известно 14 августа. Жительница Курска выполнила указания неизвестных, которые представлялись сотрудниками различных государственных органов, и лишилась 444 тысяч рублей. Обман начался со звонка через новый мессенджер.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В российском мессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей
30 июня, 12:53
 
ПроисшествияКурскРостовская областьШахтыИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала