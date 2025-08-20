https://ria.ru/20250820/rossija-2036552214.html
MAX помог полиции установить личность подозреваемого в хищении денег
MAX помог полиции установить личность подозреваемого в хищении денег - РИА Новости, 20.08.2025
MAX помог полиции установить личность подозреваемого в хищении денег
Центр безопасности национального мессенджера Max оказал содействие МВД России, чтобы установить личность подозреваемого в хищении денежных средств у жительницы... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T17:05:00+03:00
2025-08-20T17:05:00+03:00
2025-08-20T17:05:00+03:00
происшествия
курск
ростовская область
шахты
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032421067_0:148:2500:1554_1920x0_80_0_0_05dbc790609951f4aead7b78cad3a307.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Центр безопасности национального мессенджера Max оказал содействие МВД России, чтобы установить личность подозреваемого в хищении денежных средств у жительницы Курска - он передал необходимые данные по запросу полиции, сообщили в пресс-службе VK. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>"Задержание жителя Ростовской области, который подозревается в первом случае дистанционного хищения с использованием мессенджера МАХ, стало возможным в том числе благодаря информации, которую Центр безопасности МАХ оперативно передал по запросу МВД. С помощью переданных данных полиция максимально быстро установила личность подозреваемого и выяснила, что он исполнял роль посредника при переводе денежных средств аферистам за рубежом", - сказали в пресс-службе. Украденные средства были заблокированы на счете и не попали в руки мошенников - россиянка сможет вернуть свои деньги, добавили в компании. Ранее в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что правоохранители задержали жителя города Шахты Ростовской области по подозрению в пособничестве зарубежным мошенникам, которые использовали в своей схеме мессенджер Мax. По данным МВД, о первом случае дистанционного хищения с использованием мессенджера Мax стало известно 14 августа. Жительница Курска выполнила указания неизвестных, которые представлялись сотрудниками различных государственных органов, и лишилась 444 тысяч рублей. Обман начался со звонка через новый мессенджер. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
https://ria.ru/20250702/rossiya-2026582966.html
https://ria.ru/20250630/messendzher-2026277950.html
курск
ростовская область
шахты
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032421067_0:0:2421:1815_1920x0_80_0_0_d04c70e0850cb6a14aa3a7727d9d976f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курск, ростовская область, шахты, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Курск, Ростовская область, Шахты, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
MAX помог полиции установить личность подозреваемого в хищении денег
MAX помог установить личность подозреваемого в хищении денег у жительницы Курска