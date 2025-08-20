https://ria.ru/20250820/rossija-2036552214.html

MAX помог полиции установить личность подозреваемого в хищении денег

MAX помог полиции установить личность подозреваемого в хищении денег - РИА Новости, 20.08.2025

MAX помог полиции установить личность подозреваемого в хищении денег

Центр безопасности национального мессенджера Max оказал содействие МВД России, чтобы установить личность подозреваемого в хищении денежных средств у жительницы... РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Центр безопасности национального мессенджера Max оказал содействие МВД России, чтобы установить личность подозреваемого в хищении денежных средств у жительницы Курска - он передал необходимые данные по запросу полиции, сообщили в пресс-службе VK. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>"Задержание жителя Ростовской области, который подозревается в первом случае дистанционного хищения с использованием мессенджера МАХ, стало возможным в том числе благодаря информации, которую Центр безопасности МАХ оперативно передал по запросу МВД. С помощью переданных данных полиция максимально быстро установила личность подозреваемого и выяснила, что он исполнял роль посредника при переводе денежных средств аферистам за рубежом", - сказали в пресс-службе. Украденные средства были заблокированы на счете и не попали в руки мошенников - россиянка сможет вернуть свои деньги, добавили в компании. Ранее в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что правоохранители задержали жителя города Шахты Ростовской области по подозрению в пособничестве зарубежным мошенникам, которые использовали в своей схеме мессенджер Мax. По данным МВД, о первом случае дистанционного хищения с использованием мессенджера Мax стало известно 14 августа. Жительница Курска выполнила указания неизвестных, которые представлялись сотрудниками различных государственных органов, и лишилась 444 тысяч рублей. Обман начался со звонка через новый мессенджер. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

